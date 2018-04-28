影》效力22年 傳奇伊涅斯塔含淚離開巴塞隆納

伊涅斯塔（右）曾助巴塞隆納贏得4座歐冠冠軍，圖為2009年他與梅西一起舉起歐冠的大耳金盃。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

不論是再偉大的球星，都要決定他們離開的身影，西班牙中場大師「小白」伊涅斯塔（Andres Iniesta），選擇在年滿34歲的前夕，含淚宣布將於本季結束之後，離開待了22年之久的巴塞隆納，只因知道自己的比賽狀態，已經逐漸達不到這支超級豪門的需求。

「這個記者會是要告訴大家，這是我在巴薩的最後一季了，要跟自己的『家』說再見是很複雜的心情，但這就是人生，」小白坦承，要保持同樣的競技水準對他而言愈來愈困難了，「我不想欺騙自己或任何人，也不能允許自己成為俱樂部的負擔，不過我也很清楚，這就是自然法則，我無法做得跟以前一樣好。」

伊涅斯塔在記者會上含淚宣布將於本季結束後離開巴塞隆納。（美聯社）

1996年，年僅12歲的伊涅斯塔加入巴薩青訓，也參與了該隊最輝煌的時代之一，他在巴薩贏得8座西甲冠軍，第9座也即將落袋，還有6座西班牙國王盃冠軍與4座歐冠冠軍。

多年來，伊涅斯塔與哈維（Xavi Hernandez）組成中場雙子星，以穩健、華麗的傳控技術，為包括梅西（Lionel Messi）在內的鋒線名將送出好球。而在巴薩球迷心中，小白目前還是擁有頂尖球技，近期也有粉絲發起「留人」聲浪，但小白心意已決，親自召開記者會，在所有巴薩隊友面前宣布這個決定。

「待了22年，我知道這裡對球員而言，代表的是世界上最強的球隊。我知道作為隊長，我在這裡有責任要繳出最佳表現，」伊涅斯塔說：「如果我有想過如何在這裡畫下句點，我希望能在感覺自己還有用、還很重要，能夠先發並且奪得冠軍的時候離開，而現在就是那個時候了。」

或許伊涅斯塔擔心自己的狀態，無法達到效力巴薩應有的高標準，但以他的身手，在其他地方還是游刃有餘。外界盛傳小白將加入中超的重慶力帆，他則強調球季還沒結束，先不談自己的下一步，唯一可以確定的是，他不會繼續在歐洲踢球。

「我說過我永遠不要對上巴薩，所以我不會在歐洲踢球。所有歐洲以外的選擇，都可能是我的下一步，我會等到球季結束再做出最後決定。」伊涅斯塔說。

(中時電子報)

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