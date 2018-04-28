管中閔轉戰北市長？ 鍾小平、孫大千支持二階段民調

2018年04月28日 17:21 中時 吳堂靖

國民黨台北市長初選辯論會最終回28日登場，由前立委丁守中、孫大千、前陸委會副主委張顯耀與北市議員鍾小平等人角逐提名，話題聚焦在管中閔參選北市長一案，4位參選人對於是否納管進行二階段民調意見不一，其中鍾小平、孫大千鬆口支持，期盼黨內整合資源，推出最強人選對戰柯Ｐ。

教育部「拔管案」引發社會矚目，外界力挺管中閔參與台北市長，提問人之一台北市議員徐弘庭因應時事，詢問擬參選人是否同意二階段民調與管中閔一較高下，對此，鍾小平強調「泛藍一定要整合」，如果能順利獲得黨內提名，但在第二階段民調輸給管中閔，自己願意退出，更呼籲親民黨、新黨，大家都要團結。

另外，孫大千也同意二階段整合，他認為只要有相同理念，都可以盡所有方式推動雙方合作，且國民黨內初選有條不成文規定，就是黨內初選規則將由參選人做共同協商，如果參選人願意調整初選時程，管中閔並不是不可能參與選戰。

丁守中則持保留態度，他認為人各有志，很多事不是靠大家吹捧就有結果，要靠使命感去爭取，並直言「我一切的目標就是針對柯文哲」，國民黨要勝選，就要推出最強的人，如果最後人選大家不滿意，還可以再協商。

張顯耀則表示，管中閔是他的老友，對於管要不要參選台北市長他都尊重，不過張也指出柯文哲模式跟國民黨的情況不一樣，當初民進黨跟柯文哲合作是因為沒有人選，但國民黨現在是要找到一個有氣勢、聲望、拿回執政權的人，建議大家可以協商推派最強人選。

(中時 )