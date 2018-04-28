顧慮日本 馬尼拉慰安婦塑像慘遭移除

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2017年12月設置於菲律賓馬尼拉灣沿岸象徵慰安婦問題的女性塑像，被撤走了。菲律賓政府在撤走前，先聯繫了當地的日本大使館，表示將撤走塑像。據分析，此舉可能是考慮到一直以來表示遺憾的日方。

日本共同社報導指出，該社於28日得知此一消息，而據目擊者表示，27日晚上重型機械將塑像連著底座全部撤走。塑像原本所在之處露出坑，周圍被覆蓋了金屬絲網和藍色苫布。

圍繞該塑像，日本大使館及1月訪問馬尼拉的總務相野田聖子曾向菲律賓杜特蒂政府表示「遺憾」，日本眾議員河井克行也向菲律賓總統杜特蒂出了撤走的要求。不過原本杜特蒂在1月時還向當地媒體表示：「無法干涉在世的慰安婦及其近親們的表達自由。」

塑像由菲律賓國家歷史委員會設置，該委員會是負責史蹟調查、保存和管理的政府機構。去年12月舉行了揭幕儀式。據悉是華裔團體要求設置的。

塑像為雙眼被蒙住、身著民族服裝的女性，含底座在內高約3公尺。底座上除了設置相關團體及個人名字外，還寫道「這是日本統治下遭受虐待的菲律賓女性的記憶」。

日本許多右翼政客對於慰安婦的歷史，一向不願意正面承認當年是由日本政府以強迫或誘騙的方式讓外國婦女當慰安婦，自民黨籍日本首相安倍晉三曾表示「當年日軍強迫亞洲婦女充當慰安婦之說缺乏證據」，大阪維新會的前大阪市長橋下徹也說：「（慰安婦）一直被描述為舉國施以暴行、脅迫、綁架等手段，強行使反感的女性成為『性奴』。這種說法是不對的。」

(中時 )

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