北台南家扶寶寶運動會 趣味橫生

北台南家扶上午舉行寶寶運動會，場面相當有趣。(莊曜聰攝)

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爬行賽事參賽的寶寶不受控制，讓眾人笑彎了腰。(莊曜聰攝)
北台南家扶舉辦寶寶運動會，呼籲民眾重視兒童虐待問題。(莊曜聰攝)

「來爸爸這邊！來媽媽這邊！」北台南家扶中心28日上午在新營區大宏王公里聯合活動中心舉辦一場別開生面的寶寶運動會，共有30組家庭報名參加，比賽分為爬行大賽及搬尿布趣味競賽，家長們賣力為自己的孩子加油，情緒還比上場參賽的寶寶們激動，場面逗趣熱鬧。

這場寶寶運動會分為爬行組跟搬搬樂組，18位參加爬行組的寶寶中，最小的只有7個月大，比賽一開始，家長就在終點線以聲音、玩具吸引孩子注意力，許多寶寶不受控制，爬錯跑道、紋風不動，甚至直接在賽場上呼呼大睡，眾人都笑彎了腰；搬搬樂組則要在時間內搬完5包尿布，還得考驗寶寶體力，甚至還有人搬完後，轉身過來要幫助對手，令人莞爾。

北台南家扶著手推動兒童保護工作已經有30年歷史，每年舉辦大小型兒保宣導活動，對象包括社區民眾、責任通報人員、學生及幼稚園兒童等，根據統計今年新增兒虐案件就有4135人，北台南家扶中心主任莊淑惠指出，6歲前兒童因未就學，兒虐情形難以被外界發現，使得被虐身亡的比率較高，全台各地家扶串連於428辦理各式活動，呼籲用愛一起包圍受虐兒，希望政府能將428訂為兒童保護日。

(中時 )

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