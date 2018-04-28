美國務卿上任不到24小時 出席北約會議談俄朝

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美國新任國務卿、前中情局局長蓬佩奧正式上任還不滿24小時，27日就飛往比利時，在北約（NATO）總部與一眾成員國外交部長會面。蓬佩奧敦促各國聯合對抗俄羅斯的野心，要求他們增加軍費。他也就朝鮮半島局勢表示，相信金正恩對無核化承諾抱持認真態度。

蓬佩奧以新人身份在北約會議亮相，北約秘書長史托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）向他表示熱烈歡迎。史托爾滕貝格指，美國政府與國會迅速通過蓬佩奧的任命案，並派他出席會議，證明總統川普有意重新投入北約事務。川普過去曾公開批評北約，稱它是個「過時的」組織。

面對一眾外長，蓬佩奧再次傳遞川普的訊息，促請成員國增加軍費；他點名德國未將軍費提升至全國生產總值2％的水準。蓬佩奧還在會中提及俄羅斯近期對歐洲國家的「挑釁」，包括涉嫌毒害叛諜、及俄國駭客疑似向英國發動大規模網攻等。

甫上任的蓬佩奧更毫不忌諱，在會場外告訴土耳其外交部長卡夫索格魯，美方對土耳其打算向俄羅斯購買S-400防空導彈系統一事表示關注。

對於朝鮮半島的「文金會」，蓬佩奧說：「看清楚一點，若不是川普採取最大壓力政策對待北韓，我們不會見到今日的成果。」他重申，華府會致力讓北韓完成完全、可驗證且不可扭轉的大規模殺傷力武器解除進程。蓬佩奧之後會訪問沙烏地阿拉伯、以色列及約旦3天，報告總統川普有關伊朗核協議的計劃。

(中時 )

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