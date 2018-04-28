5月來平溪老街賞螢火蟲 參加就送環保好禮

新北市平溪區公所將於5月5日、6日周末兩天舉辦「2018賞螢IN平溪─揪來賞螢吧」免費賞螢導覽活動，除老街、螢火蟲生態導覽外，還結合環保綠行動、彩繪塗鴉、童趣手作DIY等系列活動。（李其樺翻攝）

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新北市平溪區公所將於5月5日、6日周末兩天舉辦「2018賞螢IN平溪─揪來賞螢吧」免費賞螢導覽活動，除老街、螢火蟲生態導覽外，還結合環保綠行動、彩繪塗鴉、童趣手作DIY等系列活動。（李其樺翻攝）

新北市平溪區公所將於5月5日、6日周末兩天舉辦「2018賞螢IN平溪─揪來賞螢吧」免費賞螢導覽活動，除老街、螢火蟲生態導覽外，還結合環保綠行動、彩繪塗鴉、童趣手作DIY等系列活動，只要實踐減塑生活－自備購物袋、水瓶和餐具其中兩項，再參加賞螢活動就可以獲得限量環保好禮，邀請民眾一起愛護平溪愛環保。

平溪區長陳聖聰表示，目前區內螢況很不錯，公所也以紅色玻璃紙包覆賞螢路線路燈，希望可以兼顧用路人行車安全及螢火蟲的生態保護，預期活動當週螢況應會不錯，歡迎大朋友小朋友在週末白天先來平溪搭小火車、賞瀑布，共同響應環保綠行動拿禮物、或參與限量手作DIY或童趣塗鴉，重溫兒時美好記憶，晚上再參加賞螢導覽，認識平溪豐富的生態，一起來趟友善的賞螢生態之旅。

免費賞螢導覽活動自4月27日起開放網路報名，5月5日平溪場賞螢活動限額限額400人，5月6日菁桐場賞螢活動限額200人，活動相關訊息刊載於平溪區公所官網（網址：http://www.pingxi.ntpc.gov.tw）之「最新消息」，名額有限，報名額滿為止。

(中時 )

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