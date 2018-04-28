靈鷲山蘭陽講堂12屆「萬佛燈會」 啟燈結萬佛緣

2018年04月28日 17:22 中時 葉書宏

靈鷲山蘭陽講堂連續12年歡喜舉辦「萬佛燈會」。（葉書宏翻攝）

靈鷲山蘭陽講堂連續12年歡喜舉辦「萬佛燈會」。（葉書宏翻攝）

靈鷲山蘭陽講堂連續12年歡喜舉辦「萬佛燈會」。（葉書宏翻攝）

燈燈相續供養諸佛！點一盞燈、結萬佛緣，4月27至29日，靈鷲山蘭陽講堂連續12年歡喜舉辦「萬佛燈會」，近百位信眾齊聚殊勝法音繚繞的講堂，在寂光寺執事大良法師灑淨、共修〈大悲咒〉後，齊心誠心稱念佛號、點亮上萬盞燈供養諸佛菩薩；當家常存法師開示、大家攝心共修〈禮佛大懺悔文〉，在萬佛面前求懺悔；並在聲聲佛號中繞佛，與萬佛印心，祈願身心輕安、法喜滿盈。

萬盞燈供萬佛，「燈」象徵心的能量、光明、智慧，足以照破千劫無明，法會按照《佛說佛名經》中，為每個燈安奉一個佛名，大眾藉著供燈獻佛，進而認識不同的佛，與佛結緣。

常存師感恩菩薩們悲心不斷，心道師父閉關中，很讚許在地貴賓、菩薩護持萬佛燈會，常存師說，一進講堂看見萬佛燈，讓人心生歡喜。

常存師以「佛燈如心燈」跟大家分享「3心」～善心、愛心、菩提心的重要。現場點亮的萬座佛燈，如同點燃心燈，「善心」讓我們覺知止惡行善、正能量；「愛心」就是溫暖，互相關懷、協助；「菩提心」就是利他，願成佛度眾生，處處想到別人，一切眾生好，大家才會好！時時提醒自己的心，保持善良、溫暖、利他，少憂少惱、福慧具足。

護法會東區執行長陳松根師兄說，修行是「滴水穿石」的功夫，未成佛先結佛緣，每個前來供燈獻佛的，都是未來佛，佛菩薩八萬四千法門，萬佛燈會裡，每盞燈都有不同佛名的啟示，每尊佛的名字都是祂成就的法，一佛出世，萬佛禮讚，現場一萬盞燈，寫著一萬尊佛的名字，每盞燈供一尊佛，供一盞燈，結萬佛緣，大家找著相應的佛，念佛名生生世世，虔誠稱念佛名點燈供養，看見5000盞燈同時亮起來，心都溫暖起來了，讚嘆大家福報具足，與萬佛結此因緣，相信繞佛功德無量，可以種下慈悲智慧種子。

位於五結鄉的蘭陽講堂，原本設計就讓人處處驚喜，是千坪廣闊的一方淨土、福田佛地，為了這場萬佛燈會，師兄姐忙了快1個月，就是要讓在地人都知道，講堂在佛誕日會舉辦供養萬盞佛燈的殊勝法會，這幾年接了很多新緣，且逐漸年輕化、家族化，今年很多加拿大、馬來西亞的國外信眾，也都回來參加燈會。

今年燈會現場的浴佛區，莊嚴的浴佛儀式讓信眾持誦莊嚴的「浴佛偈」，或闔眼祈福，或獻花供果，在灌沐佛身的同時，可淨化自己的身口意，只要把煩惱洗除了，自然與佛同等證到清淨無染的法身。

八相成道學習區讓大眾認識佛祖成道的歷程，進而理性學佛。燈架擺設也從以往長龍式固定燈座，改成漸次排列的交錯燈座，讓萬盞燈更顯壯觀、殊勝。講堂兩側萬佛名經，在你經過時可以不經意相應，或許就此結了殊勝法緣，開了智慧，帶來吉祥好運；紅紅的財神壇城，給人滿心歡喜；孝親報恩燈、觀音壇城、入口五色旗，祈願護持大眾出入平安，普願人人發歡喜心、得佛慈護。

講堂秘書素芬說，自2007年起，蘭陽講堂每年佛陀聖誕舉辦萬佛燈會與眾結緣、為佛祝壽，也提供大眾點孝心燈報親恩，延續「有孝人間」的傳統，提醒人們行孝行善應當及時。大良法師灑淨之後，萬燈點亮，大眾虔誠禮佛，梵音不絕於耳，講堂裡形成善的結界，身處清淨無染，共修〈禮佛大懺悔文〉，祈願體會無常迅速，把握當下廣結善緣，福慧具足。

盞盞佛燈點亮光明的心，聲聲默禱祈求平安的願，12年了，蘭陽講堂師兄姐依然滿心歡喜，像家裡辦喜事似地穿梭法會空間，不曾間斷的佛號，節奏清楚地在大家耳際間流動3天。師兄姐說，燈會感覺就像在萬佛圍繞下，大家同霑法益，沉浸幸福、吉祥、喜悦的氛圍裡。此外，萬佛燈會貴賓雲集，地方人士都前來捻香祈福，與大眾一同浴佛歡賀佛誕。

(中時 )