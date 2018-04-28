Fighter鬥到底3x3籃賽 UBA冠軍黃鈴娟領銜踢館

Fighter鬥到底3x3籃賽黃鈴娟、陳薇安、黃柔甄擔任活動嘉賓。(公關提供)

友善列印
中時電子報
Fighter鬥到底3x3籃賽黃鈴娟、陳薇安、黃柔甄擔任活動嘉賓。(公關提供)

Fighter鬥到底3x3城市爭霸賽首度開放全女子組賽程，4月28至29日「粉紅派對」新北市登場，3月才完成UBA4連霸的文化女籃，黃鈴娟、陳薇安、黃柔甄擔任活動嘉賓，與女子組魔王隊對尬。

Fighter鬥到底3x3城市爭霸賽以積分賽制，女生得分加倍等高規格賽事服務與規劃，今年度新竹站與新北站共創下近千名球友的挑戰。新北站特別打造「粉紅派對」主題風，規劃全女子組賽程。

文化大學黃鈴娟、陳薇安、黃柔甄28日擔任嘉賓，與女子組魔王隊陳曉軒、蔡宜庭、周廷穎、謝孟書對尬。2017年世大運擔任外線攻堅角色的黃鈴娟，高中時期因為原高一就讀母校海山高中的解散，讓她曾經沉寂兩年無球可打，但她隨球隊四處南征北討，與業餘球隊進行交流。

黃玲娟說，「永仁高中時超傑教練給我很多鼓勵，我也很珍惜每一次上場打球的機會，就算那個舞台不是HBL球賽，但我依舊”堅持”自己的信念，保持著一份積極的心態，期盼重回受矚目的HBL賽場上。」兩年解禁後，鈴娟在沉寂兩年後，也於HBL冠軍賽中燃燒她的小宇宙，豪奪30分，幫助永仁高中完成連霸，更一舉拿下最有價值球員的殊榮。

黃鈴娟表示，「因為女力FIGHT一直是我心中的精神，只要球賽時間還沒有結束，我ㄧ定是奮戰到最後一刻的那位選手，我也希望將這精神傳遞給每個願意挑戰自我的女孩子，不論是生活、工作、家庭、愛情、比賽都要鬥到底。」

(中時電子報)

Fighter鬥到底3x3城市爭霸賽。(公關提供)
影》效力22年 傳奇伊涅斯塔含淚… 羽球亞錦賽》戴資穎韌性拖垮賽娜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。