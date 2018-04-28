羽球亞錦賽》戴資穎韌性拖垮賽娜 明與陳雨菲爭金

2018年04月28日 17:35 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

重奪球后只剩最後一步了！戴資穎28日在武漢羽球亞錦賽對陣印度女將賽娜，儘管連兩局後段分別以18比20、17比19落後，她都展現韌性逆轉後來居上，力戰44分鐘以27比25、21比19勝出，連續兩年殺入亞錦賽女單冠軍戰。

小戴只要在亞錦賽奪冠，就能拉下甫於月中「超車」的日本女將山口茜，奪回世界第1的球后寶座。她將與大陸新星陳雨菲爭金，好消息是兩人過去7度遭遇，7次都由小戴勝出，最近一次就是上月中的全英公開賽。

戴資穎首局前段打得很順，6比5領先時面對賽娜近身壓迫擊球，小戴反拍救回再殺球得分，遊刃有餘拉出3比0攻勢，未料技術暫停後她在15比9領先時，突然恍神被賽娜連得7分，首局第一次落後，隨後還先面臨對手兩個局點。

此時小戴穩住陣腳，先以反拍挑小球巧妙得分，再靠賽娜連兩次失誤，反而獲得局點，不過小戴扣殺掛網也錯失機會。接著雙方激烈拉鋸，小戴首局共救回4局點，但也錯過3個，幸好她在25平後發球造成賽娜躍殺出界，再於多拍來回後殺球得分，於鏖戰24分鐘拿下第1局。

次局戴資穎也是在後段遇到麻煩，特別是17比15領先時連丟4分，再度拉起警報。所幸小戴再次展現韌性，除了拿出擊球的穩定性，幸運女神也站在小戴這邊，關鍵時刻兩度挑戰成功，澆熄賽娜氣勢。賽末點小戴精準判斷收拍，讓賽娜擊球出界，拿下最近兩人的對戰9連勝。

(中時電子報)