老饕帶路！經典義式風情飄香天母「義瑪卡多」

2018年04月28日 17:41 中時 徐力剛

「主廚特製櫛瓜包鱸魚」結合海陸雙重滋味。（圖片提供／義瑪卡多）

主餐「氣泡酒羊肚蕈菇燉飯」微硬米心搭配濃郁羊肚蕈菇醬汁品嘗。（圖片提供／義瑪卡多）

甜點「特製香草千層派」香草清香與莓果酸甜滋味融合。（圖片提供／義瑪卡多）

坐落天母的IL MERCATO 義瑪卡多聲名遠播，被2018紅蝦評鑑推薦為最佳酒單餐廳，義籍主廚以「創新」、「經典」2種方式設計特色母親節餐點，帶給消費者味蕾全新衝擊，5月12、 13日限期供應。

義瑪卡多天母店「豪華創新套餐」包含4道料理，義式傳統料理「鮮蝦櫛瓜義大利餃」以手工麵皮包裹鮮蝦與櫛瓜內餡，加入帕瑪森起司清湯與喇叭蕈菇提出鮮味，外層淋上久熬鮮蝦醬汁點綴，鮮黃色義大利餃造型小巧可愛，鮮甜清湯喚醒沈睡味蕾，略帶嚼勁餅皮與飽滿內餡令人回味。另道「主廚特製櫛瓜包鱸魚」精選鱸魚為食材，搭配蝦仁、山瓜子、櫛瓜一同熬煮，爽脆櫛瓜包裹軟嫩魚肉，多層次口感一次滿足。

義瑪卡多大直宴會餐廳則推出「頂級經典套餐」，其中「氣泡酒羊肚蕈菇燉飯」混合義大利卡納羅利大米、百里香、奶油燉煮，淋上Bellavista saten氣泡酒提味，最後加入充滿大地氣息羊肚蕈菇醬汁;甜點「特製香草千層派」濃郁卡士達內餡搭配現作派皮，搭配莓果醬酸甜風味，千層派酥脆外皮，口感十分迷人。

(中時 )