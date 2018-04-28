凱特王妃產後亮麗現身 台灣產婦這樣做也能有好身材

2018年04月28日 17:46 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

英國王妃凱特日前產下第3胎後，當天即抱著小王子公開亮相，並出院返家，其亮麗模樣羨煞眾人。在醫師看來，由於種族、體質的差異，歐美婦女產後短時間內出院、未專注調養身體，似乎沒什麼不妥，然而台灣女性身形嬌小，還是得適度休息及補充營養，以利恢復良好體態。

台灣產婦要睡飽

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科主治醫師謝明憲說，歐美婦女體格普遍較健壯，因此大多在產後3天即可到處走動，並返回工作崗位。而台灣婦女較嬌小，懷孕及生產過程都會耗費不少體力，尤其產後「血不足、氣亦虛」，仍須適度休息及補充營養，約6～8周才能完全恢復到懷孕前的生理狀態。

明医中醫診所院長楊世敏認為，產婦要恢復良好體態，應注重睡眠養神。若丈夫與家人夜間輪流照顧新生兒，讓產婦安心休息，不僅能使肝經發揮修復、滋潤、排毒作用，也可減輕壓力，降低罹患產後憂鬱症的機率。

（女性產後睡眠充足，有助恢復良好體態。圖片來源：shutterstock）

孕期飲食要均衡

很多女明星產後成功恢復姣好身材，大方示人，如何做到？台北長庚醫院婦產部主治醫師蕭啟信指出，通常漂亮的孕婦或產婦其實從懷孕開始，體重就控制得宜（增加10～14公斤），但還有一些女性抱持「一人吃兩人補」的傳統觀念，在懷孕期間大吃大喝，導致生產時因體重過重而難產，或是生完後身形臃腫。

事實上，懷孕初期1～3個月不需要增加熱量攝取，4～9個月時，1天增加300卡熱量即可。而彰化基督教醫院營養師林佳姿提到，均衡飲食也有助女性在孕期、產後容光煥發，以下為孕婦所需營養的每日建議攝取量：

鈣：1,000～1,200毫克

‧牛奶、起士、優酪乳、小魚乾含量豐富，一杯240c.c.牛奶約有280毫克的鈣。可預防孕婦肌肉抽筋、失眠、精神狀況不佳。

鐵：15毫克，但懷孕後期（7個月～分娩）最好增加至45毫克

‧營養師建議每天補充30毫克鐵劑，並且要多吃含維生素C的食物以利吸收，為生產過程大量失血預做準備。如果鐵攝取不夠而貧血，孕婦容易疲倦、注意力不集中、血液循環不良，精神、氣色也不好。

葉酸：600微克

‧葉酸是細胞增殖及紅血球生成不可缺少的營養素，攝取不足易造成早產。富含葉酸的食物包括深綠色蔬菜（如菠菜）、肝臟、蛋黃、堅果等。

維生素A：600微克（約120克菠菜）

‧深色蔬菜、番茄、紅蘿蔔含量豐富，有助細胞與組織生長發育。

維生素C：100～120毫克（約2顆柳橙）

‧奇異果、芭樂、柑橘類及深綠色蔬菜含量最多，可抑制黑色素沉澱，讓皮膚白皙、有彈性。

維生素E：12毫克（約88顆杏仁果）

‧堅果、榖類含量較多，可延緩老化。

（懷孕期間應多注意體重控制、飲食均衡。圖片來源：shutterstock）

常規性運動

例如每天20～30分鐘的瑜伽、游泳、走路、爬樓梯、緩慢的舞蹈，能夠放鬆肌肉，幫助產程順利、減緩水腫，並讓心情舒暢，但潛水或籃球等過度激烈的運動則不適合。

產後健康瘦身6要點 宋明樺營養師分享

台北市營養師公會兼任居家營養師宋明樺，曾於生產後，5個月內減重18公斤，她的瘦身秘訣如下：

1.月子期間忌減重

產後身體元氣大傷，得利用坐月子1～2個月補元氣，如果月子沒坐好、身體虛弱，就算減重再有毅力、方法再好，效果也差強人意。

2.設定階段性目標

比如現在是80公斤，先設定3個月瘦到75公斤，再來是6個月瘦到70公斤，而不是從80公斤馬上瘦到50公斤，才不會因為短時間達不到目標而感到無力。

3.餵母乳消耗熱量

國際母乳哺育期刊指出，餵母乳平均一天可消耗熱量400～500大卡，以體重減少1公斤需消耗熱量7,700大卡計算，連續16天餵母乳就可以瘦1公斤。

4.睡眠充足

睡眠時間不夠或品質不佳，體內荷爾蒙分泌變化會影響脂肪分解速度、新陳代謝與食慾，是瘦不下來的元凶，因此宋明樺每晚準時入睡，即使乳汁弄濕床單也沒關係（建議使用溢乳墊），隔天早上再起床擠奶，一定要讓自己有良好的睡眠。

5.調整飲食

先從調整三餐的澱粉、蛋白質、蔬菜比例下手，早餐澱粉攝取量需佔一半，中餐的澱粉、蛋白質、蔬菜則平均分配，晚餐以蔬菜為主，減少澱粉和蛋白質。

習慣之後，再逐漸減少食物份量，例如：原本1天吃3碗飯，可減至2碗半或2碗，並以糙米、五穀米替代白米來增加飽足感。如果想吃點心，優先選擇水果，但不要餐後馬上吃，以免血糖居高不下。

值得注意的是，喝水不足也會影響減重，身體缺水，代謝就不會順暢，不只令人口渴，還可能嘴饞，因此在吃東西前先喝200c.c.白開水，有助降低進食慾望。

飲食分配(圖/康健雜誌)

6.適量運動

運動除了消耗熱量，還能鍛鍊肌肉、改善肌膚緊實度。產後迅速瘦身，脂肪一下子消風，若不運動，即使瘦下來也可能皮垂、鬆弛，並不好看。

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(中時電子報)