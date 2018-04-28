嚇阻中國！印度增設近百處邊境哨站

2018年04月28日 17:57 中時電子報 何宜玲

儘管印度總理莫迪仍在武漢和中國國家主席習近平會晤，但是印度在戰略考量下，為了加強邊境駐守部隊的作戰能力，莫迪政府仍打算在緊鄰西藏的邊境，增設96個新的警察哨站(Indo-Tibet Border Police, ITBP)，希望有效嚇阻中國頻繁入侵。

根據《印度時報》(Times of India)報導，中國和印度邊境交界處總長將近3488公里，印度警察部隊在其邊界原本已設有176個哨站，但印度政府公布未來即將再新增96個新哨站，讓邊境哨站的數量達到272個。

報導指出，印度新增近百個哨站，有助於減少原有哨站的距離，加強警察部隊的作戰能力。除了可以有效嚇阻和減少中國頻繁的入侵印度領土以外，還可以就近密切關注中國軍隊的詳細情況。

印度政府希望藉由興建哨站，以縮減軍隊在艱險地形上旅行所需的時間，因為原本哨站大多位於海拔3600-5500公尺左右(12000-18000英呎)的地勢上，軍人不便抵達。

印度官員強調，新設警察哨站不代表將會升高與中國的邊境衝突，因為這是印度國內的內部安全考量，也是例行公事的一部分。

此外，消息人士指出，印度內政部和外交部、國防部正在討論此事，可能很快就會批准通過。印度官員還補充說，這些新哨站將在幾年內就會建設完成。

(中時電子報)