高雄民宅火警疑似手機行動電源起火

2018年04月28日 17:57 中時 李義

高雄市苓雅區武仁街28日凌晨發生火警，消防隊迅速撲滅並救出2名遭嗆傷民眾。屋主懷疑是使用的二手手機行動電源充電時爆炸，真正原因有待警消鑑識人員釐清。

28日凌晨1:48，苓雅區武仁街巷內一棟4樓住宅火警，濃煙密佈中，邱姓男屋主的太太及兒子、兒子女友受困在3樓陽台救。

因現場巷弄狹窄，雲梯車無法升起，消防員架設雙節梯把3人從陽台救出，並將其中2名嗆傷民眾送醫。警消進入2樓火警發生房間，7分鐘即把火勢撲滅。

邱男向警消表示，在2樓洗澡時，聽到一聲類似爆炸巨響，衝出浴室查看，屋內竟已是濃濃黑煙，馬上提水並拿滅火器救火。

他指出，濃煙源頭好像來自床頭，懷疑放在床頭充電的手機行動電源引發爆炸，因為這具行動電源是女兒使用過的二手貨，接頭有鬆動情形，因接觸不良造成這場火警。

對於屋主說法，警消在火場並未找到行動電源主體，不排除因爆炸而炸的粉碎，將釐清充電時間等細節，並待鑑識人員鑑定起火原因。

電信行業者指出，行動電源接頭出現鬆動就不要再使用，可能會發正負極抵觸的情形，的行動電源，很可能會有正負極相牴觸造成短路而引發燃燒或爆炸的狀況，盡量不要再使用以免危險。

業者還提醒，手機充電時一定要遠離易燃物，而且不要睡覺時放著充電，以免充電超過容量造成危險，最好是充電充飽好就立即拔除電源。

(中時 )