學生暑假打工 「彈性排班」與「領幾K」一樣重要

台灣麥當勞調查顯示，「彈性排班」與「工作氣氛歡樂」、「可學習團隊合作」，都是吸引「麥胞」持續留在麥當勞的主因。（圖／台灣麥當勞）

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「麥當勞職場體驗」4月28至29日在全台332間麥當勞餐廳同步啟動，求職者可親臨麥當勞餐廳各工作站，近距離觀察工作流程，並體驗簡單又有挑戰的McCafe手作咖啡雕花、製作蛋捲冰淇淋。（圖／台灣麥當勞）
麥當勞「一站式職場體驗」首度整理求職「黃金打工術」，提點學生求職技巧，幫助求職者秒懂職缺與工作內容，並完整揭露薪資福利與升遷制度。（圖／台灣麥當勞）

學生族打工，在乎的不只是「多少K」，也非常在意打工時企業的排班制度！今（28)日舉辦「麥當勞職場體驗」徵才活動的台灣麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，台灣麥當勞得以成為最佳雇主品牌，包括可享「彈性排班」與「每兩週領薪」等都是深受計時人員觀迎的主要福利。

藍郁琇說明，台灣麥當勞今年針對596位計時人員所作的調查顯示，『彈性排班』的工時制度最受肯定，員工可依照自己的時間及生活規劃，自主選擇工作時段，這不僅是麥當勞獨有的職場特色，也是吸引86.2%的「麥胞」（在麥當勞工作者）選擇留在麥當勞的主要因素。

藍郁琇並指出，每兩週領一次薪，可讓打工族薪資運用更彈性；麥當勞不僅有符合勞基法的福利保障，更規劃專業的職安團隊，安排護理師與醫生諮詢，確保員工身心健康，致力打造「熱情、活力、健康且安全的職場環境，希望成為是學生打工的首選品牌。

暑期打工旺季來臨，台灣麥當勞自今（28)、明（29)兩日在全台332間麥當勞餐廳同步啟動「麥當勞職場體驗」徵才活動，共釋出2200名工作職缺，預計招募服務員、咖啡師、外送員及餐廳襄理。求職者可親臨麥當勞餐廳各工作站，近距離觀察工作流程，還可體驗McCafe手作咖啡雕花、製作蛋捲冰淇淋，完成體驗即可現場面試，並於錄取後就近選擇麥當勞餐廳工作。

「2018麥當勞職場體驗」讓學生搶先體驗麥當勞的工作環境，並幫助求職者「秒懂」麥當勞職缺與工作內容，且並完整揭露薪資福利與升遷制度。所以活動首日就吸引了全台超過萬名的體驗者報名，創歷年新高。

藍郁琇表示，8年級的新生代對有興趣的事物充滿熱情與想法，對於工讀也能設下目標並具體規劃。藍郁琇指出麥當勞發現， 6成5的受訪員工希望透過打工賺取學費、生活費，而有超過5成以上的麥胞希望除了收入之外，還能從打工中獲得職場歷練與服務經驗，並認為在麥當勞可學到「團隊合作」、「顧客溝通」、「人際互動敏感度」等職場能力，顯示年輕學子對於職涯發展的企圖心，並有計劃善用打工機會提升自己的職場能力。

(工商 )

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