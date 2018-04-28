《中時晚間快報》兩韓融冰 學者憂兩岸成新軍事熱點

2018年04月28日 18:02 中時電子報 綜合報導

◎兩韓融冰 學者憂兩岸成新軍事熱點

南北韓會談落幕，朝鮮半島有望達成和解，前國安會副秘書長、台大政治系教授楊永明今天在座談會上憂心忡忡指出，「當兩韓融冰和平曙光乍現，兩岸之間可能成為新的軍事熱點。」北京已經看到美國過去一年對於北韓的強壓性作為，現在北京也可能會運用這樣的模式，在兩岸之間硬的更硬。

◎管中閔臉書發文 我們必將贏回大學自治

教育部27日晚間駁回台大校長當選人管中閔的人事案，引發輿論沸騰，總統蔡英文回應尊重教育部決定，但全教產反諷蔡政府，不如直接恢復帝制，將台大與教育部合併為國子監，柯文哲也批白痴政策要檢討。而沈默多日，管中閔今日也首度在臉書，以「我們必將贏回大學自治」為主題發文回應，強調「2018 年 4 月 27 日是臺灣高等教育的一個轉折點，臺灣大學的校史，以及中華民國的歷史，都將記下這個日子。」

◎ 看「蔡習會」可能性 馬英九喊「要遵守規則」

馬英九28日下午在台北市文山區景華公園出席新台灣人文教基金會協辦的「歡樂泡泡嘉年華」親子活動後，被問到前一天的兩韓「文金會」，馬英九則表示「非常樂觀其成」，馬英九提到，兩韓先前各有幾次類似高峰會，後來沒有很具體成果，因此還可以再觀察。

◎ 賈靜雯《媽媽是超人》 留住咘咘BO妞最美回憶

4月29日起，每周日晚間8時中天綜合台36頻道將播出親子實境秀《媽媽是超人》，賈靜雯和修杰楷的「姊弟戀」修成正果後連生了兩個大眼女娃咘咘、BO妞，還在襁褓就已成為最小網紅，咘咘出生3個月後隨著賈靜雯登上《媽媽是超人》，近日滿2歲的她又和妹妹BO妞一起加入《媽媽是超人》第3季，一家四口甜蜜又幸福的互動成了節目中最大亮點，不過賈靜雯也拋出震撼彈！等到孩子就學之後，可能會像陳小春、林志穎等星爸一樣，選擇暫時讓孩子退出螢光幕。

(中時電子報)