三信家商特色招生 考生反應熱烈

三信家商舉行特色招生術科測驗。（三信家商提供）

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三信家商28日舉行107學年度特色招生招生術科測驗，考生反應熱烈，其中，電競班、國營事業班、日式料理及簡易餐飲創業班別人氣指數最夯。

三信家商共推出7個特色專班，有資料處理科（物聯網應用）、商業經營科（金融服務）、餐飲管理科（日式料理專班、餐飲簡易創業）、美容科（影視特效造型）、應用外語科（觀光語文）、觀光事業科（旅館菁英）等。

為學生開創多元的特色班，三信家商今年成為第一所與國營事業台糖公司及中華電信宏華國際結盟的私立高職，就讀三信家商的商業經營科或是資料處理科，畢業後可直接進入薪資福利優渥的國營企業，大學端更能銜接至國立高雄科技大學就讀，升學或就業都有保證。

此外，因應世界趨勢與市場需求，電競產業發展蓬勃，全球商機高達百億，三信在新學年度也將建置電競教室，廣邀電玩高手加入。

校長林岑表示，今年適逢創校一甲子，深感承先啟後的使命感之外，雖然面臨少子化的挑戰，三信家商力求不斷創新求變，切合時代潮流，培育青年學子具備因應未來世界、解決問題的能力，也協助發掘多元潛能，讓每位學子都能找到屬於自己的舞台。

教務處主任王培峻表示，除了特色班外，另有正規班如職業類科、建教合作班、實用技能學程和進修部，歡迎青年學子選讀。

(中時 )

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