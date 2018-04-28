埔里天后宮遶境挑戰不燃鞭炮煙火 成為零垃圾零汙染的環保大遊行

2018年04月28日 18:38 中時 楊樹煌

▲天后宮媽祖遶境大遊行，縣議員王彩雲（前右2）、18度C文化基金會茆董事長（右）全程隨行。（楊樹煌攝）

▲媽祖文化節環保遶境大遊行，各宮廟陣頭、神將熱烈參與，讓環保廟會一點也不失熱鬧的氣氛。（楊樹煌攝）

▲埔里天后宮媽祖遶境，特地前往恆吉宮晉謁湄洲媽祖大媽。（楊樹煌攝）

▲埔里天后宮媽祖遶境大遊行，中午在仁愛公園駐駕，讓信眾躦轎腳。（楊樹煌攝）

▲媽祖文化節環保遶境活動，全程以環保禮炮取代燃放鞭炮及煙火，開創零垃圾、零汙染的環保大遊行。（楊樹煌攝）

▲環保廟會遶境活動，更可貴的是，遊行隊伍中隨時有環保志工隨隊清除垃圾，維護市容清潔。（楊樹煌攝）

2018媽祖文化節的「千人行腳、祈福萬人」超環保遶境活動，28日在埔里隆重登場，信徒們全程步行，以環保禮炮取代鞭炮，全面從環保議題出發，澈底施行不燃放鞭炮、不燃放煙火且不燒金紙的零空汙訴求，讓媽祖遶境，挑戰更高的環保標準，也開創全國首場零垃圾、零汙染的環保大遊行。

尤其今年活動特別結合慈濟，中午媽祖遶境隊伍在仁愛公園駐駕，讓信眾躦轎腳，並舉辦「無塑愛心園遊會」，現場嚴格限塑，全面禁用1次性免洗餐具，包括不用塑膠袋、塑膠杯，也不提供寶特瓶裝水，讓民眾以更環保的方式來參與宗教活動。

同時，中午提供的蔬食，也全部採用在地食材，減少食材運送距離，間接降低碳排量，就是要喚起各界重視空汙等問題，落實環保從平時做起。

這項由縣府民政處、埔里天后宮及18度C文化基金會主辦的2018媽祖文化節環保廟會遶境大遊行，儘管環保，還是吸引信眾數千信眾及各宮廟陣頭、神將熱烈參與，讓環保廟會一點也不失熱鬧的氣氛；南投縣長林明溱在參與這場盛會時，就盛讚這種環保廟會，避免空氣汙染，值得鼓勵推廣。

埔里天后宮媽祖遶境大遊行，今天在立委馬文君、縣長林明溱、縣議員王彩雲、吳國昌、廖志城，埔里鎮長周義雄等共同點起無煙火的「起馬炮」中揭開序幕，接著由林縣長、馬立委等人扶著鑾轎，恭送媽祖起駕，並在「報馬仔」扮先鋒，陣頭及神將在後，展開遶境活動，全程並有環保志工隨後展開清理垃圾，讓遊行不留垃圾。

天后宮主委陳鏡正表示，這場開創零垃圾、零汙染的環保遶境大遊行，盼能在全國起示範作用，並普獲各界響應，大家共同來重視、推廣淨化空氣、不製造PM2.5的廟會活動。

(中時 )