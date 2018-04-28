《媽媽是超人》賈靜雯和女兒咘咘甜蜜互動成亮點

2018年04月28日 18:15 旺報 廖慧娟

中天綜合台36頻道今天（4月28日）宣布，4月29日起，每日晚間8點將播出親子實境秀《媽媽是超人》，賈靜雯首次帶女兒咘咘上節目的可愛畫面全都露。

賈靜雯和修杰楷修婚後，連生2個大眼女娃咘咘、BO妞，襁褓階段就已成為網紅，咘咘出生3個月後更隨著賈靜雯登上親子實境秀《媽媽是超人》，近日滿2歲的她又和妹妹BO妞一起加入《媽媽是超人》第3季，一家4口甜蜜又幸福的互動，成了節目中最大亮點。

但賈靜雯表示，孩子到了就學年齡後，可能會像陳小春、林志穎等星爸一樣，選擇暫時讓孩子退出螢光幕：「我想我跟所有的藝人有同樣的想法，因為現在是他們（孩子）還在很可愛、很小的時期，我也很喜歡他們的整個狀態，可是等他們就學之後，我覺得就要考慮，不會讓他們用這樣的方式演出了，我覺得會影響他們上學。」

對於參加《媽媽是超人》，賈靜雯坦承，現階段她非常享受帶著孩子一起錄影的過程：「有些時候透過錄製過程，反而會讓我看到一些我沒有看過的狀態，其實我很感謝《媽媽是超人》，讓我能擁有這些美好的紀錄。」她舉例說，透過鏡頭，觀眾常常可以發現，才2歲的小姊姊咘咘，總是會主動關心妹妹BO妞，不經意流露出疼愛的神情，萌翻粉絲，這些在賈靜雯視線外發生的「插曲」，也成為實境秀節目最讓人喜歡的「驚喜」。

(旺報 )