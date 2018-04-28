基隆嶼國際磯釣賽首日預賽　30歲美女釣手晉級決賽

2018年04月28日 18:38 中時 李其樺

首日預賽蔣珮雯共釣起1尾黑毛和1尾白毛，以2082分、2勝優異成績晉級16強決賽。（基隆市政府提供）

首日預賽蔣珮雯共釣起1尾黑毛和1尾白毛，以2082分、2勝優異成績晉級16強決賽。（基隆市政府提供）

2018基隆嶼國際磯釣賽今（28）日上午登場，來自全國各地的48名好手齊聚一堂，登基隆嶼大展身手。（基隆市政府提供）

2018基隆嶼國際磯釣賽今（28）日上午登場，來自全國各地的48名好手齊聚一堂，登基隆嶼大展身手。（基隆市政府提供）

基隆嶼國際磯釣賽首日預賽共釣到超過上百尾魚，大約55公斤，有黑毛、白毛、黃雞魚、石鯛等超過8種魚類，將由沈文程代表本次參賽選手全數捐贈給基隆市身心障礙福利服務中心。（基隆市政府提供）

2018基隆嶼國際磯釣賽今（28）日上午登場，來自全國各地的48名好手齊聚一堂，登基隆嶼大展身手，首日預賽30歲美女釣手蔣珮雯就取得2連勝佳績，順利晉級明天上午的決賽，有機會取得首獎3萬元。

基隆嶼國際競賽採取單對單賽制，於基隆嶼北面共8座島礁競賽，最讓人驚豔的是，在一路英雄好漢中，來自桃園市的蔣珮雯巾幗不讓鬚眉，下竿5分鐘便中魚，連專業的評審團們都誇獎「不是只有男生會釣魚！」，女選手英姿讓人映象深刻。

蔣珮雯說，小時候跟著舅舅開始釣魚，從此愛上釣魚活動，磯釣年資大約3、4年， 第一次離島磯釣是在澎湖， 近來聽聞基隆嶼的磯釣場域很優渥，所以也慕名而來。

首日預賽蔣珮雯共釣起1尾黑毛和1尾白毛，以2082分、2勝優異成績晉級16強決賽，她說，這是她第2次參加磯釣比賽，覺得磯釣很刺激具有挑戰性，明天也會繼續努力爭取得獎。

知名藝人沈文程受邀擔任磯釣賽活動大使，他表示，基隆嶼是他在全台灣最喜歡的釣點，不僅有聳立的礁石讓風景更加優美宜人，且海水清澈、礁石底下魚群聚集，擁有豐富的漁業資源，不愧為「台灣龍珠」的美譽。

基隆市府產發處海洋事務科長蔡馥嚀表示，今天總漁獲量超過上百尾，大約55公斤，有黑毛、白毛、黃雞魚、石鯛等超過8種魚類，將由沈文程代表本次參賽選手全數捐贈給基隆市身心障礙福利服務中心。

蔡馥嚀表示，由基隆市政府主辦的基隆嶼國際磯釣賽，除了讓選手們盡情體驗釣魚樂趣，對環境保育更是特別重視，裁判及選手們親自落實「小魚留下、垃圾帶走、清潔礁石」，共同營造基隆嶼優良釣場環境。

(中時 )