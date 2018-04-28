陳其邁參觀工業展 盼加速傳產升級 邁向工業4.0

立委陳其邁參觀漢諾威工業展，對參展產品仔細詢問。（陳其邁辦公室提供）

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陳其邁參觀漢諾威工業展。（陳其邁辦公室提供）

立委陳其邁參觀漢諾威工業展，造訪上銀、台達電及廣明光電等台灣業者後，提出高雄擁有深厚的工業，台灣ICT科技發展基礎深厚，未來透過成立「產業發展基金」及設置「技術研發與創新整合平台」，結合民間資金及技術，進行全球戰略佈局，將可加速高雄的產業轉型，邁向工業4.0。

陳其邁看見這些在國際打拚的台灣之光，都是國際重要產業鏈的一環，認為政府要全力支持當業界的後盾。

陳其邁表示，上銀科技是全球第二大滾珠螺桿製造廠，參加漢諾威工業展長達30年，在日、德、俄均設有海外研發中心，高精密度達奈米級，跨足半導體產業及高速化、高精密、複合化之傳動控制與系統，董事長卓永財也在現場親自說明，並討論未來產業發展趨勢。

而台達電今年參展，結合工業4.0及人工智慧、自動化及基礎設施創新。而廣達集團旗下的廣明光電推出達明機器人，內建視覺辨識系統，更精密作業並提升生產效率，已經是國際機器人的翹楚。

陳其邁也參觀世界知名微軟及亞馬遜在AI演算法及軟體發展的各項應用成果。

陳其邁強調，高雄擁有深厚的工業，台灣亦有深厚的ICT科技發展基礎，未來對於工業4.0，透過成立「產業發展基金」及設置「技術研發與創新整合平台」，結合民間資金及技術，進行全球戰略佈局，將可加速高雄的產業轉型。

(中時 )

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