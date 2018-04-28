油價連3漲！台塑化汽、柴油漲價0.4元、0.5元

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受到美國可能退出伊朗核武協議而恢復經濟制裁，市場擔憂恐影響伊朗原油供應量，加上石油輸出國組織(OPEC)持續實施減產，及產油國委內瑞拉產量減少等因素影響，國際油價震盪續漲，催化國內油價連三漲！

台塑化（6505）宣布30日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.4元/公升，柴油批售價格0.5元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化油品零售參考零價為92無鉛汽油每公升28.2元；95+無鉛汽油每公升29.6元，逼近2014年11月24日高點，至於98無鉛汽油每公升31.7元，超級柴油每公升為25.9元。

中國煉油量、美國原油出口量雙創新高，美國庫存較一年前短少近1億桶，紐約商業交易所(NYMEX)近(6)月西德州中級(WTI)原油期貨4月26日上漲0.14美元，收68.19美元，連續第2個交易日收高。

據能源情報署(EIA)公布，2018年4月20日當週美國原油出口日均量自此前一週的174.9萬桶跳升至233.1萬桶、創1991年2月開始統計來最高紀錄；4週平均值也自167.7萬桶升至186.5萬桶、創歷史新高。

另，截至2018年4月20日為止當週美國商用原油庫存報4.297億桶、較一年前的5.287億桶短少0.99億桶。

在此同時，Thomson Reuters報導，美國總統川普將在5月12日以前就是否退出核協議、重新對石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國伊朗實施制裁做出決定。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron）認為，預期美國總統川普將會退出2015年與伊朗達成的核協議。在諸多油價供給變數蠢動催化，國際油源價格延續高檔震盪走勢。

(工商 )

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