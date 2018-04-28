跟阿伯親親也OK AKB老成員捨形象熬出頭

AKB48時期的野呂佳代（左）和現在形象略有不同。（取材自網路）

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時報周刊
溫博鈞
野呂佳代和竜兵會元老上島竜兵玩親親，徹底捨棄偶像形象。（取材自網路）
野呂佳代以「新・竜兵會」成員身分代言飲料並被特質自己的瓷盤。（取材自網路）

女團「AKB48」組成初期的成員之一野呂佳代自從退團後在演藝圈打滾多年，一直沒有特別亮眼的表現，既沒能單獨出唱片，也打不進戲劇圈，只能上上綜藝節目通告、殘忍地被嘲笑略顯豐腴的身材、或是她在AKB48貴為元老卻默默無名的境遇，幾近女丑。最慘的是AKB48在她退團後開始飛黃騰達、成為人氣天團，讓她錯過了好時機。

一開始偶像出身的她仍難免感到自尊受損，顯得不甘或甚至露出火氣，索性將女丑形象轉化為自身武器，甚至坦然自嘲，在綜藝掛中逐漸展露頭角，最近終於藉拍攝飲料廣告成為諧星集團「新・竜兵會」的一員，等於被諧星重鎮們認證，榮耀程度不亞於名列「AKB總選舉」前矛，在演藝經歷上足以寫下光榮的一筆。

竜兵會主力成員們被飲料廠商邀來代言，大頭圖像還被印在贈品瓷盤上，一票竜兵會歐吉桑中赫見野呂佳代成為綠葉中一朵紅花，幾年來被拿來當笑柄的肉餅圓臉同樣也被印在瓷盤，而且十分搶手。粉絲不禁為她感到開心，直嚷「野呂終於出頭天了啊！」為她苦勞換來的成績感到欣慰。

(時報周刊)

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