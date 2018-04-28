北京官方制定新法保護古文物 限定電影、電影取景範圍

未來電視劇、電影等影視作品要在長城取景，得遵守一系列新規定。（取自新浪微博＠新浪電視）

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旺報

為了保護古建築，北京市官方公佈新修改的《北京市利用文物保護單位拍攝電影、電視管理暫行辦法》，明確規定大陸國家級文物保護單位的古建築室內（包括古建築、古墓葬、石窟寺和革命紀念建築物等），以及市級文物保護單位有壁畫、彩塑、懸雕、浮雕、雕龍柱、楠木殿房等重要文物的古建築室內，不得拍攝故事片（包括電視劇）。

如果是在規定範圍以外的區域拍攝電影、電視，要遵守一系列新增規定，例如要徵得文物管理使用單位同意；制定拍攝計劃（包括分鏡頭劇本、拍攝專案、拍攝時間、佈景、用電方案和安全防護措施），並經文物管理使用單位認可；與文物管理使用單位簽訂利用文物保護單位拍攝電影、電視的協定，明確約定雙方權利義務；與文物管理使用單位共同制定防火安全計劃，落實防火安全措施，確保文物保護單位的安全。

同時，也要嚴格按照已經過文物管理使用單位認可的計劃拍攝，負責保護現場和文物的安全，服從文物管理使用單位的管理和監督；禁止在拍攝場地吸煙，禁止攜入火種及其他易燃易爆物品。

針對長城的《北京市長城保護管理辦法》也有重大修改，明文規定利用長城舉辦大型活動，應當依法經過批准，搭設的臨時設施、活動規模等不得危及長城安全；利用長城拍攝電影、電視的，應當遵守《北京市利用文物保護單位拍攝電影、電視管理暫行辦法》等本市相關規定。此外，還增加了相應罰則。

(旺報 )

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