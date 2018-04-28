色情半套「男人溫柔鄉！」 嫖客遭逮辯稱：寂寞難耐

劉女在網路中刊登多張性感火辣照片，擺出撩人姿勢、露出傲人「事業線」及修長美腿。（翻攝自論壇）

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劉女在網路中刊登多張性感火辣照片，擺出撩人姿勢、露出傲人「事業線」及修長美腿。（翻攝自論壇）
劉女在網路中刊登多張性感火辣照片，擺出撩人姿勢、露出傲人「事業線」及修長美腿。（翻攝自論壇）
劉女在網路中標榜是個人工作室，全程採一對一的貼心服務，是溫馨私人空間。（翻攝自論壇）

36歲劉姓女子在網路論壇中署名「小薇個人工作室」，刊登火辣、身材姣好的照片，標榜「男人的溫柔鄉，給你最高品質的服務！溫柔的舒壓，深深的放鬆！」新北市中和警分局依據網路資料前往中和區興南路查緝，當場查獲劉女與31歲吳姓男子正從事半套性交易，警訊後雙雙依違反社會秩序維護法裁罰。

據悉，劉女在網路中刊登多張性感火辣照片，擺出撩人姿勢、露出傲人「事業線」及修長美腿，標榜自己僅有28歲、168公分、45公斤，位於中和區興南路某民宅，緊鄰南勢角捷運站，70分鐘收費1500元。

劉女在網路中標榜是個人工作室，全程採一對一的貼心服務，是溫馨私人空間，優雅環境、衛生、安全，另外，她還強調「服務應有盡有，熱情態度、技術一流！」

吳男坦承，在網路論壇中發現訊息，共花費1500元，在網路中看到訊息，因寂寞難耐才上前往消費。警訊後雙雙依違反社會秩序維護法裁罰。

(中時 )

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