拔管不該沉默 龍應台：台大請抵抗到底 遴委請勇敢

2018年04月28日 18:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

教育部粗暴駁回管中閔人事案，作家龍應台不到一天連發兩文，表達對台灣正式進入崩壞的傷心，和對台灣知識份子的沉重呼籲。她呼喚全台灣大學校長不能再沉默；她懇請承受極重壓力的遴選委員勇敢；她請台大人抵抗到底，證明自己的獨立精神、人文厚度。

龍應台昨日深夜發文，標記2018年4月27日這一天，教育部拒絕任命台大獨立選出的校長，是台灣百年民主追求史上一個里程碑的日期。今（28）日稍早她又再度為文《台大，請你抵抗》，要台大人奮起抵抗政府的強權。

龍應台在臉書發文說，在政府公然「入侵」大學自主的一百多天裡，全台灣的大學校長們至今沒有發過一個聯合聲明。

龍應台指出，大學校長們的核心責任在捍衛高等教育的獨立人文精神，面對政府強權的侵害卻選擇沈默，這「沈默」的聲音太巨大、太震耳了，尤其在百年歷史的迴廊裡。如果大學校長再不出聲，龍應台認為，將來的歷史會凸顯他們的嚴重缺席。

龍應台在文中特別點名遴選委員，殷盼他們發揮「疾風知勁草」的價值。「今天的一步退讓，就是台灣價值的大潰堤。今天的少年，將沒有未來。今天的我們，將無路可退。我們胼手胝足建立起來的開放社會，將付諸流水。」

而台大本身又該扮演何種角色呢？龍應台提醒台大「請抵抗到底」，因為「終於有一個歷史的機會，證明它的獨立精神、人文厚度，是台灣不退的堡壘。」

對於承受極重壓力的遴選委員，龍應台再度呼籲「請勇敢，請堅強。」並附上台大遴委會委員名單。他們是：姚立德、鄭瑞城、鄭淑真、劉緒宗、黃長玲、何弘能、袁孝維、李琳山、沈冠伶、廖俊智、周筱玲、梁賡義、黃鵬鵬、陳維昭、蘇慧貞、梁次震、蔡明興、彭汪嘉康、洪泰雄、林彥廷。

(中時電子報)