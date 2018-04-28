同德家商餐招生術科考試 吸引百位學子爭取50位名額

▲同德家商餐飲科特色班招生術科考試的刀工測試。（楊樹煌攝）

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▲同德家商術科考試的火候控制烹調技巧。（楊樹煌攝）
▲同德家商校長林元貴頒發感謝狀給前來同德舉辦講座的電視節目廚藝專家林美慧老師。（楊樹煌攝）

同德家商今28日舉辦餐飲科特色班招生的專業群科甄選入學術科考試，吸引百餘位中、彰、投地區學子前來爭取50位名額的競爭場面，校方並邀請電視節目廚藝專家林美慧老師舉辦講座，開拓學生國際餐飲視野。

同德家商校長林元貴強調，餐飲特色班是以鐵板燒、西餐為主，校方準備3年最高6萬元的獎勵金，並加強學生英、日語，及利用寒暑假到國外學習西餐的課程，讓學生與世界接軌，建立出全國所有美食界心目中的金字招牌，使得該校餐飲科特色班至為搶手，吸引青年學子嚮向就學目標。

今天的餐飲科特色班招生，就有百餘位學生前來應試，因名額有限，只能以刀工、火候控制、烹調技巧、調味技巧等術科來挑選50名學生成為特色班的行列。

林校長表示，男女兼收的特色班，入學獎勵金1萬元、3年最高6萬元，特色課程多元，每學期校方不惜重金邀請法國費昂迪Ferrandi廚藝學院主廚來指導特色班學生，不需留學就能接觸最正統法式料理課程、而且學生還能獲得費昂迪學院頒發的國際證書。

同德董事長徐德香強調，為讓特色班學生能更貼近餐飲市場，培訓參加國內外廚藝競賽、專業課程邀請名廚協同教學、鐵板燒、窯烤特色課程師資範圍更廣；畢業前舉辦謝師宴成果發表，所有菜單與佈置皆由學生設計，邀請學生家長、師長見證這3年的成果，讓學生現對餐飲的夢想。

(中時 )

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