關心受虐兒 屏東家扶號召民眾遊行、愛的抱抱

屏東家扶在428「兒童保護日」號召800民眾愛護兒童，關注保護受虐兒，並舉行「愛的抱抱」，讓小朋友感受到大人滿滿的愛意。（潘建志攝）

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屏東家扶在428「兒童保護日」號召800民眾穿著紅衣、手持愛心紅氣球走上街頭，一起愛護兒童，關注保護受虐兒。（潘建志攝）
屏東家扶在428「兒童保護日」號召800民眾穿著紅衣、手持愛心紅氣球走上街頭，一起愛護兒童，關注保護受虐兒。（潘建志攝）

4月28日是「兒童保護日」，屏東家扶中心號召800民眾穿著紅衣、手持愛心紅氣球走上街頭，親子一起成為兒保代言人，攜手「用愛包圍受虐兒」。現場也舉辦「愛的抱抱」，家長們把心肝寶貝緊緊擁入懷中，讓孩子感受滿滿的愛，場面溫馨。

根據衛福部2017年統計數據，兒少受虐類型中，遭到身體虐待及不當管教超過5成、其次為疏忽照顧占2成。屏東縣社會處長劉美淑說，社會處一年接到3000多件通報，其中500多件屬兒保案件，當中又以「不當管教」最多。

她說，有時大人不知道該怎麼愛或照顧小孩，或者因為情緒讓孩子們受了傷，千萬不要小看這些傷害，許多個案都曾和她分享小時候受過的傷害，長大後仍埋藏在心裡。所以要建立良好的親子關係，每天抱抱自己的孩子。

屏東家扶也號召親子800人一起上街遊行要大家拒絕暴力，重視家庭關係，搭起社區安全網絡，一起「用愛包圍受虐兒」。現場也舉辦「愛的抱抱」，教親子們5種擁抱模式，親子們緊緊抱在一起，有的親吻有的在耳邊說「我愛你」，非常感人。

屏東家扶也呼籲民眾，社區是兒少家庭以外最常接觸的生活圈，民眾若發現社區兒少有異狀，一定要發揮「雞婆心」，多一點關心適時協助或通報，都可能避免憾事。

(中時 )

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