玩飛盤、爬樹 小墾丁帶學童快樂玩

2018年04月28日 19:14 中時 潘建志

小墾丁渡假村舉辦「小墾丁公益親子共學節」，邀請美和科技大學攀樹團隊則帶小朋友爬樹。（潘建志翻攝）

童年就該快樂的玩！屏東小墾丁渡假村舉辦「小墾丁公益親子共學節」，邀請國家飛盤金牌教練林晉田，及美和科技大學攀樹團隊教練汪家馨，帶小朋友玩飛盤、爬樹，留下難忘的童年記憶。活動28、29日舉辦，屏東縣民免費報名，回饋在地鄉親。

林晉田傳授小朋友飛盤基本功，包括擲、接、旋、繞、拍、頂、滾、跳「飛盤八絕技」，教導小朋友觀察環境，讓手中的發盤御風而上、順勢而為，可以飛的高又遠。他說，丟接飛盤之間可練習與大自然的呼吸一同起伏，讓小朋友學會觀察環境。

美和科技大學攀樹團隊則帶小朋友爬樹，教練汪家馨說，以前爬樹是小朋友家常便飯，現代孩子因都市化及家長制止的關係，很少有機會爬樹。她說，攀樹可以學習與大自然相處之道，也能穿越內心恐懼，並從樹的高度與角度看世界，在半空中獨處與勇敢。

小墾丁總經理張福生說，飛盤及攀樹課程在都會區都要價不斐，這次小墾丁舉辦活動提供屏東縣民免費參加，希望能回饋地方。滿州國小校長李美秀表示，小墾丁長期支持滿州鄉學生免費上游泳課，本次活動也讓偏鄉孩子體驗飛盤課與攀樹課，小朋友都玩得很開心。

(中時 )