玩飛盤、爬樹 小墾丁帶學童快樂玩

小墾丁渡假村舉辦「小墾丁公益親子共學節」，邀請金牌飛盤教練林晉田傳授小朋友飛盤絕技基本功。（潘建志翻攝）

友善列印
中時
小墾丁渡假村舉辦「小墾丁公益親子共學節」，邀請美和科技大學攀樹團隊則帶小朋友爬樹。（潘建志翻攝）

童年就該快樂的玩！屏東小墾丁渡假村舉辦「小墾丁公益親子共學節」，邀請國家飛盤金牌教練林晉田，及美和科技大學攀樹團隊教練汪家馨，帶小朋友玩飛盤、爬樹，留下難忘的童年記憶。活動28、29日舉辦，屏東縣民免費報名，回饋在地鄉親。

林晉田傳授小朋友飛盤基本功，包括擲、接、旋、繞、拍、頂、滾、跳「飛盤八絕技」，教導小朋友觀察環境，讓手中的發盤御風而上、順勢而為，可以飛的高又遠。他說，丟接飛盤之間可練習與大自然的呼吸一同起伏，讓小朋友學會觀察環境。

美和科技大學攀樹團隊則帶小朋友爬樹，教練汪家馨說，以前爬樹是小朋友家常便飯，現代孩子因都市化及家長制止的關係，很少有機會爬樹。她說，攀樹可以學習與大自然相處之道，也能穿越內心恐懼，並從樹的高度與角度看世界，在半空中獨處與勇敢。

小墾丁總經理張福生說，飛盤及攀樹課程在都會區都要價不斐，這次小墾丁舉辦活動提供屏東縣民免費參加，希望能回饋地方。滿州國小校長李美秀表示，小墾丁長期支持滿州鄉學生免費上游泳課，本次活動也讓偏鄉孩子體驗飛盤課與攀樹課，小朋友都玩得很開心。

(中時 )

關心受虐兒 屏東家扶號召民眾遊… 全國技能競賽南區賽落幕　勞動力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。