全國技能競賽南區賽落幕　勞動力發展署雲嘉南分署蟬聯第一

全國技能競賽南區賽今天落幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的選手拿下好成績，油漆裝潢類組更是全由女選手包辦前三名。(雲嘉南分署提供)

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拿下銀牌的潘思辰還是個會彈鋼琴的正妹，她每天練習超過10小時，連手都變得粗糙不已。(雲嘉南分署提供)

經過3天緊鑼密鼓的賽事競技，第48屆全國技能技能競賽南區賽總算落幕，共有上千名選手參加46職類賽事，其中勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的選手拿下22金22銀18銅31優勝，繼去年後再度拿下第一，而且在油漆裝潢職類中更是巾幗不讓鬚眉，前3名都由女性包辦，拿下銀牌的中華藝校工藝科潘思辰，還彈得一手好鋼琴，可說是能文能武。

潘思辰身高165公分，是同學間公認的正妹，她從小就學習彈鋼琴，上了高中後因為喜歡畫畫塗鴉，一頭栽進油漆領域，以前總是雙手乾乾淨淨，平常還要擦乳液保養，對比現在苦練刷油漆，長期接觸有機溶劑，雙手皮膚變得粗糙，指甲還會龜裂，但她不喊苦，很開心能進軍全國賽，未來目標是全國金牌。

土庫商工廣告設計科畢業的葉妙真拿下分區賽金牌，她已經有4次參賽經驗，拿過2次銅牌，全國賽最好名次是第4名，她目標就是第一，希望能選上油漆裝潢組國手，明年代表台灣到俄羅斯比國際大賽。

雲嘉南分署長柯呈枋指出，分署培訓的女選手葉妙真、潘思辰、歐宇珊在這次油漆裝潢職類囊括前3名，喜歡畫畫塗鴉、心思細膩是共同特質，隨著時代變遷，某些職業只適合特定性別的觀念已經逐漸改變，只要有興趣且願意下苦工學習，男女都能藉由專業技能在職場上大放異彩。

(中時 )

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