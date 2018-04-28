男不甘受辱 男駕車衝前妻家遭壓制送警

警方將王男壓制在地。（程炳璋翻攝）

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王男不甘妻子言語汙辱，從台東開車回台南衝撞前妻家門。（程炳璋翻攝）
王男半途自買一桶10公升的汽油，準備與前妻同歸於盡。（程炳璋翻攝）

1名離婚的王姓男子27日上午在台東透過網路與在台南的孩子視訊聊天，卻聽前妻劉女在鏡頭旁冷言冷語，他不甘刺激，竟從台東開車200餘公里一路飆回台南，晚間8時許載著1桶10公升汽油衝破家門，對自己與劉女潑灑汽油準備點火同歸於盡，幸劉女家人壓制報警，警方依照傷害、公共危險與違反家暴令將他移送台南地檢署偵辦。

43歲的王男與41歲劉女原為夫妻，育有一女一子，兩人因子女管教與房屋產權問題經常爭吵，兩年前離婚，劉女去年底申請家暴令，禁止他靠近家門。

王男離婚後到台東鄉下種植檳榔荖葉謀生，27日上午透過網路視訊，與在台南的孩子聊天，卻聽到劉女在鏡頭旁言語刺激「叫他去死一死啦」，王男瞬間爆氣，開著小貨車從台東飆回台南，途中購買一桶10公升汽油，準備全家同歸於盡。

王男27日晚間8時許到家，劉妻打開電動鐵門，驚見前夫貨車就停在門口，立刻要關門，王男迅速踩油門衝破家門，並下車對著自己與劉女潑灑汽油。

幸好劉家人也在，劉女與胞弟見情況緊急，合力搶下王男手中的打火機，雙方拉扯時王男取出備用短刀揮舞，劉女左手虎口受傷，劉女胞弟右下腋遭割傷，現場血跡斑斑，最後才將王男制服，壓制在地上。

警方抵達現場時，見王男全身已遭汽油淋溼，劉女則一臉驚魂未定，3人模樣狼狽。

王男一度供稱要自焚，但劉女胞弟稱他向姐姐潑灑汽油，警方見王男情緒不穩，將他帶回警局，28日依照傷害、公共危險與違反家暴令3項罪名移送台南地檢署偵辦。

(中時 )

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