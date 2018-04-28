紫砂可以做琴？300年來驚天動地新發現

2018年04月28日 19:18 中時電子報 綜合報導

紫砂仲尼琴的琴首有乾隆御題詩。(戴忠仁提供)

戴忠仁將推出三集紫砂專輯。(戴忠仁提供)

紫砂茶壺大家都非常熟悉，但紫砂可以做琴？資深主播戴忠仁將告訴大家這前所未聞的訊息。

戴忠仁指出國立故宮博物院的寶庫實在令人讚嘆，目前故宮正在展出「紫砂風潮」特展，小小的展區若無人指點，可能幾分鐘就逛過而忽略其中有世界獨一無二的寶藏。戴忠仁說他為了要製播紫砂專輯，因此專程去故宮取經，結果第一次去看就被「電」到了。因為居然有一件紫砂所做的仲尼琴躺在玻璃櫃中。

紫砂通常都是製作茶壺和文玩的小型物件，但是這「紫砂仿仲尼琴」讓人大開眼界，它的長度有 110.7 公分，通體施鱔魚黃釉並有打磨痕跡，多處露出胎色，琴底部的鳳沼內以篆書刻著「脩身理性」四字琴名，目前故宮將這件器物的年代和名稱定為「清 乾隆『脩身理性』款紫砂茶葉末釉琴」。

但戴忠仁表示，過去故宮人士一直以為這把琴是瓷器，直到這次紫砂風潮的展覽，台北故宮才發現這一把紫砂胎的文物，這是文物界和紫砂界的重大發現。

在2016年,香港蘇富比的一把清乾隆御製「湘江秋碧」琴以5564萬港幣(約１億9千萬新台幣)的價格成交。戴忠仁指出國立故宮博物院這把紫砂琴是世界獨一無二的，其他市面古琴無可比性。紫砂仲尼琴所有琴需要的組件都非常完整，極有可能在維護後還可以彈奏，當年乾隆對這把琴極為重視並認為是宋代所製造。

戴忠仁同意故宮的觀點，認為乾隆看錯了，但是這把琴斷代的部分，他覺得還可以再進一步探討。戴忠仁將在下週一(30號)晚間11點人間衛視《國寶檔案》深入介紹這把紫砂琴，節目也將陸續推出共3集的紫砂專輯。

(中時電子報)