拔管案 吳茂昆指管中閔有適法性問題

2018年04月28日 19:44 中時 楊宗灝

教育部長吳茂昆28日赴中央大學參加全大運開幕式，強調拔管是因為管中閔的確有適法性問題，台大的代理校長就是校長，背後也有教育部百分之百的支持。

面對媒體詢問拔管案違反校園自治，他說教育部也爭取校園自治，但這次檢視台大校長遴選資格過程是有瑕疵的，陷入不是很公正、公平的競爭，確實有適法性的問題，所以決定退回評選委員會重新檢視。

吳茂昆說，教育部希望評選會有檢視候選人資格的功能，過程中發現候選人的資格有瑕疵，造成候選人很多，陷入不是很公正、公平的競爭，最後出來的結果對後來的發展是有影響的。

他說，其中比較嚴重的問題是，遴選辦法很明確，候選人在這個過程中，應該要直接提出不是太妥適的可能，但是他沒有提出說明，也沒有讓其他候選人有機會提出說明，違背遴選辦法第6條第2項的內容。

吳茂昆認為，評選委員會沒有詳細檢視整個資料，發現其中有違背大學誠信、尊重學術的基本原則，確實存在適法性的問題，所以應該退回評選委員會來重新檢視。

至於外界質疑教育部次長說法與府院高層不同，吳茂昆說，次長對管先生若再回來選的回應，是很標準的回應，如果管先生要再回來選，評選委員會要再檢視他的資格，若管的資格完全合理、合法、沒有問題，那就符合遴選辦法中二階段評選的結果。

吳茂昆說，在在一些資訊中法務單位的諮詢建議，有很多內容針對管先生個人，有一些事情是有根據的，這些內容評審委員如何確認，就法務部提供的資料，管先生確實有適法性的問題。

他最後強調，台大不是沒有校長，代理校長就是校長，有百分之百的權責，教育部也百分之百支持。

(中時 )