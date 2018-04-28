擺脫22K！ 麥當勞釋2200職缺襄理起薪36K

2018年04月28日 19:44 中時電子報 戴安瑋

麥當勞襄理起薪36K。(圖/麥當勞提供)

麥當勞釋出大量職缺。(圖/麥當勞提供)

台灣麥當勞今宣布今起至明天推2018「麥當勞職場體驗」，計釋出2200名職缺，全台332間門市同步啟動召募，並於今日邀請學生搶先體驗麥當勞的工作環境，更首次公開「黃金打工術」，幫助求職者秒懂麥當勞職缺與工作內容，並完整揭露薪資福利與升遷制度。

台灣麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，麥當勞提供正職餐廳襄理起薪36K，計時人員，享彈性排班、每月領兩次薪，讓打工族薪資運用更彈性等，是麥胞票選最喜愛的「黃金打工術」外，還享勞基法保障、護理師與醫生的諮詢，是學生打工的首選。

剛加入麥當勞的雅芳說，因對環境陌生，上班很緊繃，但同事們友善的關心，讓她逐漸步上軌道。她從服務員一路歷練到咖啡師，如今練就了一身好技能。

在麥當勞工作已經1年半的黃馨瑩，目前擔任訓練員的職務，當初會想加入麥當勞除了想賺一點零用錢外，也想累積工作經驗。剛來麥當勞報到時，面對客人的會非常緊張，加上對環境、產品、工作站尚未全面掌握，自信心起出很滴落，幸同事熱情陪伴、教導，讓馨瑩大幅學習、成長。

醒吾科技大學行銷與流通管理系主任蔡志明建議，學生可從基礎的兼職工作開始累積職場歷練，求職前應充份評估工作內容及自身時間，才能發掘興趣，找到適合自己的工作，事半功倍地打造黃金履歷。

(中時電子報)