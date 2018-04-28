台中藍鯨大勝 立委江啟臣請吃200份雞排

2018年04月28日 20:00 中時 張妍溱

去年台中藍鯨奪下台灣木蘭女足聯賽后冠，曾在開幕戰時發出「雞排文」的藍營立委江啟臣當場承諾如果2018年藍鯨再奪冠，他要請吃200份雞排，28日兌現承諾，帶著200份雞排到北屯區太原足球場請現場觀賽民眾大塊朵頤，強力為台中藍鯨女足球隊加油。

比賽現場豐南國中太鼓隊帶來氣勢磅礡的精彩演出，台中藍鯨加油團粉絲全出動，象徵勝利的好兆頭。支持台中藍鯨的立委江啟臣表示，有人說台灣是足球沙漠，但這3年來台中藍鯨以實力證明，她們不僅會踢足球，也成功開設「幼兒足球課程」讓足球從小扎根，進行社會服務，打造健康正向的足球風氣。

現場張姓球迷指出，他從世大運開始觀賞足球，藍鯨陣營「臥虎藏龍」有很多都是參加過世大運的選手，能到現場為選手們加油、吃香噴噴的「加油雞排」心情相當興奮，希望未來能有更多人支持台中藍鯨女足球隊。

台中藍鯨的公關陳樺緯指出，藍鯨強調在地化，從沒忘記過去豐原的球迷支持，所以特別邀請豐南太鼓隊參與，期望透過屬地主義的精神參與比賽，培養更多球迷的認同，進而提升足球運動風氣。

以台中為主場，擁有多位「國腳」的台中藍鯨對上外籍選手最多的新北國際女子足球隊，兩強相爭下，終場台中藍鯨以5：1擊敗新北國際女子足球隊最後奪得冠軍。

(中時 )