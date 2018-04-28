陳雨菲對戴資穎7戰全敗 陸媒：就是技不如人！

2018年04月28日 20:08 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

戴資穎重返世界球后剩下最後一個阻礙，就是明於武漢亞錦賽女單決賽的對手、20歲的大陸新星陳雨菲。包括上月全英公開賽4強在內，小戴迄今對陣陳雨菲7戰全勝，當時對岸媒體《中國報》就坦承，對同一個選手連輸7場，「找任何客觀理由都沒意義，就是有差距、打不過，真是技不如人。」

大陸女單曾是世界羽壇的絕對霸主，但從王儀涵、王適嫻、李雪芮接連引退或受傷之後，大陸軍團風光不再，陳雨菲本周世界排名升到生涯新高的第5名，成為中興的希望所繫。但與過去的大陸「金花」相較，陳雨菲顯然還不夠好。

《中國報》在上月全英落敗後分析，陳雨菲目前最大的問題，就是她像一個中規中矩的學生，能夠贏下該贏的對手，卻也輸給該輸的對手，遇到當今羽壇的幾大高手，她就是還有一些障礙無法超越，對戰辛度2勝4敗、對奧原希望0勝2敗，打不贏山口茜、小戴更是致命傷，對戰紀錄分別是1勝6敗與0勝7敗。

這次武漢亞錦賽，是陳雨菲生涯打進決賽的最高層級賽事，但雖是1局未失全勝晉級，過程卻還沒遇到真正嚴格的考驗。由於第2種子山口茜傷退，陳雨菲甚至8強賽都不用面對種子球員。今天雖在4強淘汰了第7種子成池鉉，但她過去對這位韓國一姐本就略占上風，更要感謝成池鉉先在8強解決掉辛度。

也就是說，陳雨菲在本屆亞錦賽第一個真正的考驗，就是她從未贏過的「天敵」戴資穎。

而對戴資穎來說，陳雨菲的挑戰始終存在，從去年4月上旬在馬來西亞首次遭遇以來，才滿1年兩人已要第8度碰頭，尤其去年11月中到12月中，兩人甚至在1個月內交手3次，幾乎每周都要對決，實在有緣。

持續進步的對岸新星，希望突破她和頂尖高手間的最後那道阻礙，也迫使戴資穎必須不斷提升自己的小宇宙，一次次擊退陳雨菲。生涯7次遭遇有4次打滿3局，說明兩人對決的刺激程度。而不同於前7次都是以球后身分應戰，戴資穎明天面臨重奪世界第1的最後一步，就看她能否給陳雨菲再上一課了。

(中時電子報)