2018年04月28日 20:08 中時 徐桐炘

ABBA官方IG宣佈重組全文。(取材自IG)

今西洋樂壇消息一則以憂一則以喜,愛爾蘭著名男子組合男孩特區(Boyzone)傳解散消息,但解散35年的瑞典經典合唱團ABBA 27日在Instagram宣布回歸樂壇,新曲〈I Still Have Faith In You〉將於今年12月公開,外媒更指出他們會挑戰新科技,在明年巡迴演唱會舞台上,以全息圖呈現7、80年代年輕時的ABBA,4位成員也幽默表示:「時光好像停在那裡,而我們只是放了一個假!」

ABBA成員昂內塔費爾特斯柯格(Agnetha Fältskog)、比約恩奧瓦爾斯(Björn Ulvaeus)、班尼安德森(Benny Andersson)及安妮弗瑞德林斯塔德(Anni-Frid Lyngstad)4人年齡加總已經高達284歲,在共同聲明中簡單提到重組理由,「我們都覺得在經歷35年後,能再合作並重回錄音室應該會很有趣,就這麼做了!」

(中時 )