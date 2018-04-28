奶茶妹妹光榮回母校 攜千億尪宣布贊助清華9億

2018年04月28日 20:19 中時電子報 蔡曉婷

劉強東夫妻和清華大學校長等合影。（圖／取自新浪娛樂）

24歲「奶茶妹妹」章澤天2015年與身家千億的京東商城CEO劉強東結婚，並生下一女，晉升為豪門媳婦的她今(28日)宣布和老公向母校北京清華大學捐贈2億人民幣（約9.3億新台幣），而這筆錢將用來贊助學校量子計算、AI研究與物流等項目發展。

章澤天2009年因一張手拿奶茶的照片走紅，被網友暱稱為「奶茶妹妹」，2014年劉強東公開認戀小19歲的章澤天，隔年奶茶妹妹從北京清華大學畢業，隨即無縫接軌成人妻，也成為京東商城的CEO夫人，有美貌又有頭腦的她在婚後3年內被曝前後投資10多家公司，包括澳洲母嬰產品、奶茶店等，甚至砸下上百億投資Uber不手軟，也獲得劉強東的全力相挺。

對於這段相差19歲的婚姻，劉強東去年受訪時強調並不是因為外貌才娶章澤天，更自稱自己有臉盲症，「說實話，我跟她在一起不是因為她漂亮，因為我根本不知道她漂不漂亮」，並讚妻子是他所見過最單純、善良的人，一番話一度掀起網友熱議。

據《新浪科技》報導，今年逢北京清華大學107年校慶，劉強東和章澤天稍早宣布將捐贈2億元人民幣，支持學校於物流、AI等領域研究，京東集團更與清華簽訂了戰略合作協定，雙方將攜手發展產學合作，以利清華的人才在京東集團有更好的發展，讓曾是清華校花的章澤天這次可說是光榮「回娘家」。

(中時電子報)