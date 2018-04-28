教育部引發公憤 國立大學校院協會聲明：政府不應干預校長遴選

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旺報

教育部赤裸裸干預台大校長遴選，甚至要台大校長遴選委員會「回到初審階段」，且不得再承認台大準校長管中閔的資格，引發頂尖大學校長們公憤！國立大學校院協會28日發出聲明稿，表示基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果；就算現在遴選辦法不夠完善，應與時俱進予以修訂，但現行制度仍應受到尊重。

聲明稿全文如下

一、大學是社會公共財，有其獨立性，需要與當前社會和政治保持適當分野。國立大學校長遴選委員會，由各大學獨立推選五分之四的委員，並與政府代表共同組成，來自大學外部的委員比例超過校內委員，顯示委員會並非屬於學校。遴選委員會係獲得大學完全授權的社會公器進行校長遴選。遴選委員會決定人選後，依大學法送至主管機關聘任，完成遴選程序。

二、基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果。依大法官解釋，大學自治屬於憲法第十一條講學自由之保障範圍。此外，大法官釋字380號解釋文明示：「國家對於大學自治之監督，應於法律規定範圍內為之，並須符合憲法第二十三條規定之法律保留原則。」釋字450號解釋文：「國家對大學之監督除應以法律明定外，其訂定亦應符合大學自治之原則。」

目前「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」如有未盡之處，應與時俱進予以修訂，但現行制度仍應受到尊重。

(旺報 )

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