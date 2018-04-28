全台最大校園生技就博會 陽明大學登場

2018年04月28日 21:23 旺報 李侑珊

陽明大學的生技就業博覽會是目前國內最大的校園生技徵才活動。（陽明大學提供）

陽明大學校園生技就業博覽會現場吸引60多家國內外廠商，提供600個生技職缺，替國內生技產業注入強心針。（陽明大學提供）

全台規模最大的生技就業博覽會，今日在國立陽明大學起跑，現場吸引61家國內外廠商，提供至少631個職缺，包含IQVIA昆泰股份有限公司、台灣浩鼎生技股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司、西門子醫療設備股份有限公司、友華生技醫藥股份有限公司等生技領域知名大廠，也不乏有私人診所提供起薪4萬到10萬不等的職缺。

配合陽明大學在醫療與生技領域的學術領先地位，「生醫人才 啟動職涯 2018生醫科技就業博覽會」是全台規模最大，且唯一針對生醫科技的校園徵才活動。今年共有41家生技業者、20家醫療院所與公家機關前來徵才。除了前述生技業者外，包含法務部調查局、台大醫院、三總等醫學中心也前來設攤網羅人才。

今年參展業者共計釋出至少631個職缺，較往年新增近50個職缺，包含醫療工程、臨床研究、藥品研發、護理人員、司法鑑識人員都是需要的熱門人才。陽明大學歷年透過校內徵才活動，現場吸引約兩千人次投遞履歷，並初步成功媒合約800人次。

國立陽明大學學務處職業發展組陳傳霖組長表示，醫學、生技一直以來是陽明大學的強項，每年能舉辦規模最大的生技校園徵才，顯示陽明培育出來的人才受到業界肯定。傳統觀念以為念醫學就一定只能在醫院服務，但隨著生醫產業的進步，學生的就業管道也更加多元。以法務部為例，近年調查局也積極到陽明徵才，希望能網羅具有醫學、化學知識的學生，報考調查局擔任調查官，協助醫學與化學鑑識工作。

作為全球領先的醫藥訊息、創新技術和臨床研發外包服務企業IQVIA昆泰，這次釋出多個臨床試驗員培訓計畫、實習生等職缺，期待在陽明招募到最優秀的生科人才。台灣浩鼎表示，台灣生技能夠發展，人才是決勝關鍵，期望能透過優秀人才投入，厚植台灣生技業打國際盃的實力。在磁振造影、電腦斷層等醫學影像設備領先的西門子醫療設備股份有限公司，今年是第5年持續來陽明徵才。西門子醫療表示，業界急需醫學工程相關人才，看好學生在陽明大學所受的訓練，希望能網羅醫工領域的學生。而老字號的台灣東洋藥品急需藥品研發的研究人員，將鎖定具有藥學、化學與生科等領域的學生。東洋藥品表示，陽明大學每年的就業博覽會在業界的口碑和風評中都屬於最好。在西藥領域頗負盛名的友華生技則表示，陽明是國內培育生技人才的搖籃，過去有很多陽明優秀校友加入友華，友華以成為亞太區標竿企業為目標，未來除專注創新研發外，更積極發展自有品牌，拓展海外市場，因此需要網羅更多優秀人才。

為了促進產學合作，陽明大學今年起也將定期舉辦「生技咖啡館」活動，邀請產業界成功人士，到校與師生分享創業經驗。陳傳霖表示，除了就業博覽會外，校內也會安排企業說明會、甚至參訪等，讓學生有機會一對一瞭解企業與職涯發展，提升未來就業成功的機率。

(旺報 )