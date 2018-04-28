女助理錄影後…離奇人間蒸發 女星「無法報警」PO文急尋

蔣夢婕與助理君君感情超越姊妹。(取自微博)

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中時電子報
蔣夢婕PO文尋找失聯助理君君。(取自微博)
蔣夢婕飾演林黛玉走紅。(取自百度百科)

大陸女星蔣夢婕外型清麗，2010年在電視劇《新紅樓夢》挑大樑飾演林黛玉一角走紅。然而她今日就在微博PO出尋人啟事，希望網友幫忙找到她已失聯21天的女助理「君君」。

蔣夢婕PO文急尋助理君君，表君君在上個月23號陪她錄完真人秀後，就回成都老家，之後每日都用通訊軟體微信聯絡，直到4月7號早上9點發完最後一條訊息，君君從此失聯，打電話都被掛斷，接著手機關機。

蔣夢婕問遍身邊幾個朋友，發現大家都是4月初和君君失去聯繫，也找了很多朋友幫忙打電話，都通著，但是不接，其中一次接了電話對方是個陌生男性，我們說話的時候他就掛了電話。

蔣夢婕與助理君君相識7年多，情如姐妹，她說在演藝生涯最辛苦的幾年都是君君陪著她，即便那時經濟困難到僅能付她一個月3千塊人民幣的薪資，君君依然不離不棄。

「這麼多年她陪伴了我，我也在她痛苦的時候支持著她，我們一起笑過哭過，也一起對抗過壞人。我已經把她當作自己的親人，不論如何我也希望能夠找到她，希望她能一切安好！」蔣夢婕表示因自己不是君君直系親屬，無法報警，也希望能透過網友力量，快點找到君君下落。

(中時電子報)

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