管爺今日處境 黃士修︰《天龍八部》早預言

2018年04月28日 21:10 中時電子報 黃麗蓉

教育部卡管4個月後，27日宣布駁回管中閔台大校長任命案，今天下午管中閔在臉書PO文回應：「我們必將贏回大學自治」。核能流言終結者創辦人黃士修在臉書貼出《天龍八部》的部分情節，竟與管爺今日的處境不謀而合。

網友回應說：「金庸大師領先時代50年！XD」、「真的，我的天啊，50年前就寫下現今社會的寫照。」、「還有各式各樣的萌屬性。」、「看完這段，我馬上浮現一個橋段，全冠清一躍站起，但腿間兀自酸麻，右膝跪倒，大聲道：『對不起眾兄弟的大事，你現今雖然還沒有做，但不久就要做了。』....」。

以下為黃士修所PO《天龍八部》部分情節：

白世鏡朗聲道：「眾位兄弟，喬幫主繼任上代汪幫主為本幫首領，並非巧取豪奪，用什麼不正當手段而得此位。當年汪幫主試了他三大難題，命他為本幫立七大功勞，這才以打狗棒相授。那一年泰山大會，本幫受人圍攻，處境十分凶險，全仗喬幫主連創九名強敵，丐幫這才轉危為安，這裡許多兄弟都是親眼得見。這八年來本幫聲譽日隆，人人均知是喬幫主主持之功。喬幫主待人仁義，處事麼允，咱們大夥兒擁戴尚自不及，為什麼居然有人豬油蒙了心，意會起意叛亂？全冠清，你當眾說出來！」

全冠清被喬峰拍啞穴，對白世鏡的話聽得清清楚楚，苦於無法開口回答，喬峰走上前去，在他背心上輕輕拍了兩下，解開他的穴道，說道：「全舵主，我喬峰做了什麼對不起眾兄弟這事，你儘管當面指證，不必害怕，不用顧忌。」

全冠清一躍站起，但腿間兀自酸麻，右膝跪倒，大聲道：「對不起眾兄弟的大事，你現今雖然還沒有做，但不久就要做了。」說完這句話，這才站直身子。

(中時電子報)