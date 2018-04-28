這檔八點檔 網友討論度不輸《金家好媳婦》

2018年04月28日 20:58 中時 洪秀瑛

范宸菲（右起）、葉倩宇、安唯綾衣服造型有志一同，。（三匠提供）

范宸菲自彈自唱。（三匠提供）

安唯綾秀琴藝。（三匠提供）

楊子儀自備雨衣及雞毛撢子。（三匠提供）

簽名會盛況。（三匠提供）

三人簽名會。（三匠提供）

楊子儀（右）和陳怡嘉難得同框。（取自IG）

楊子儀前晚大方帶著多年「好友」陳怡嘉一起觀賞舞台劇《愛情哇沙米》，IG上也難得PO出同框照片。他28日與范宸菲、安唯綾、葉倩宇為主演的大愛劇場《在愛之外》到台中參加簽名見面會，現場近1500名粉絲，盛況空前。

楊子儀自備雨衣跟雞毛撢子請罪，還在台上做下跪道歉動作，炒熱現場氣氛，范宸菲和安唯綾都有音樂底子，2人在現場秀歌喉及彈鋼琴，展現演戲之外的表演實力。葉倩宇被大夥開玩笑說，25集開始換她扛點閱率及收視，讓她頻說壓力好大。

《在愛之外》充滿張力的劇情宛如花系列，PTT留言大獲好評，有入戲觀眾留言，狠罵安唯綾飾演的小三是外表愛裝可憐、實則心機重的「綠茶婊」；也有人說小三那麼漂亮，如果自己是楊子儀，當然選小三；另一位觀眾也留言，陳博正劇中送范宸菲到八斗子車站，自己的爸爸竟也偷偷跑去八斗子車站，回來還說怎麼沒有看到他們，把他笑翻了。

由於戲劇佳評如潮，粉絲追問是否有台北場？製作人黃宥驊表示，目前大愛台考慮5月9日播出最後1集時，安排演員與粉絲一同觀賞完結篇。 《在愛之外》每晚8點在大愛電視台及yahoo、youtube網路電視同步播出。

(中時 )