葉璦菱獨子首參龍虎門 草屯囝仔臭屁嬰仔台式嘻哈嗨翻

葉璦菱兒子陳亦凡以藝名「OZI」登台演出。(粘耿豪攝)

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饒舌團體「違法」。(粘耿豪攝)
草屯囝仔與臭屁嬰仔。(粘耿豪攝)
RPG與NEOSO。(粘耿豪攝)

集結台、港、日、韓港共18組歌手的「龍虎門音樂節」28日在台大體育館盛大舉行，吸引超過2000名歌迷朝聖，票房進帳500萬元。包括蛋堡、李英宏、熊仔、吳卓源、RPG等接連炒熱現場氣氛，其中首度參加龍虎門的「OZI」正是資深歌手葉璦菱的21歲獨子陳亦凡，他先是和饒舌團體「違法」成員呂士軒演合唱〈搏起〉，接著又獻唱〈title頭銜〉、〈天堂島〉等曲，一展音樂實力。

陳亦凡曾就讀美國名校柏克利音樂學院，當時周子瑜所屬JYP娛樂想簽下他都婉拒，他不怕被貼星二代光環，決定回台追尋音樂夢，也努力創作累積實力，曲風融合R&B及饒舌，但昨葉璦菱並未到場。

玖壹壹師弟臭屁嬰仔、草屯囝仔昨也登台演出，分別獻唱〈嗆到抓不住〉、〈無法無天〉，並合體加唱〈放蕩不羈〉，台式嘻哈再度炒熱現場氣氛。

韓國嘻哈歌手禹元材這次是首度來台演出，他從節目《Show Me The Money 6》季軍出道，曾深受憂鬱症所苦，透過創作來說出自己的故事，這回除了帶來成名曲〈時差〉外，更演唱兩首未發行過的作品當作彩蛋，感謝台灣樂迷的熱情支持。

(中時 )

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