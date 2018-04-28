SBL冠軍賽》富邦寫奇蹟！全本土爆冷擊退璞園

2018年04月28日 21:06 中時電子報 黃及人

吸引破7千名球迷28日來到新莊體育館，富邦勇士儘管少了洋將塞勒，「豪弟」林書緯更咬牙帶傷上陣，卻靠全本土陣容，爆冷以73比69氣走桃園璞園，也把總冠軍賽戰績追成2比3，雙方將於29日續在新莊進行第6戰。

無奈只能用全本土應戰的富邦，一開賽就打出8比0，嚇出璞園一身冷汗，甚至還用五上五下，企圖用體能與速度拖垮對手，一度取得11分領先，打完第1節，富邦意外以19比9領先，璞園首節投15中4，更發生7失誤。

富邦第2節繼續趁著對方失誤連連，一度擴大領先到16分，幸好璞園靠著上半場快結束前，簡浩、彭俊諺各進1顆三分球，幫助璞園稍微追上，上半場結束，富邦仍以32比23領先，璞園上半場15失誤，光是戴維斯就5次。

儘管璞園第3節全力追分，卻努力減少失誤，一度縮小差距到4分，可是富邦再次發揮外線火力，劉韋辰、高健益各進1顆三分球，富邦重新擴大領先優勢，打完前3節，富邦續以52比44領先，繼續打算創造不可能的奇蹟。

可是璞園決定末節展開大反撲，先靠陳冠全三分球，帶起一波11比2攻勢，取得63比62超前，雖然林郅為馬上投進兩分球，幫助富邦再次領先，簡浩卻在最後1分12秒投進三分球，幸好林書緯隨即兩罰俱中，雙方66比66打平。

張宗憲最後42.6秒投進打破僵局的三分球，簡浩雖想嘗試用三分球追平，卻沒法投進，讓蔡文誠站上罰球線兩罰俱中，簡浩總算在最後12秒投進三分球，可惜蔡文誠最後5.3秒再次兩罰俱中，確保富邦成功創造了奇蹟。

(中時電子報)