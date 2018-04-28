研究：從這6種口頭禪就能看出隱藏性格？

口頭禪也能透漏你的隱藏性格？(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

許多人或多或少都會有自己的「口頭禪」，但你知道你隨口說的口頭禪也可能會顯示出你的做人處事態度嗎？香港娛樂周刊《東方新地》就做了一個整理研究，以下這6種慣用口頭禪其實都透露出你的隱藏性格，快來看看準不準。

●嗯、啊….

常使用這類詞彙的人多半是屬於反應較遲鈍的，有時候是為了爭取思考時間才會把這類話當成間歇語使用。但如果有人是長時間在對話中使用這類的話，就可能代表他對談話內容不感興趣，有點敷衍了事的意味。

●但是、不過、可是

常說這一類口頭禪的人比較溫和、說話婉轉、不會用言語傷人，而且與別人相處融洽、不喜歡紛爭，也不愛在團體中爭取話語權。不過這類人有一個缺點，在受到指責時，會用「可是」來辯解，而這樣的行為其實是用來保護自己。

●應該是、可能是、大概

這類人的防衛心比較重，不會把自己的想法完全暴露，雖然他們與大家相處得不錯，但想跟他們「談心」就很難了。在工作上他們的處事作風屬於冷靜有條理，也善於偽善，順利時必定會邀功，失敗就不發一語。

●一定是、肯定是

這類人的自信心很高，在沒有論證之前不會亂下決定，而且很會說話，能利用這點來說服任何人。在工作上，他們適合當領導者，做事風格會較與眾不同，且非常驕傲自身的成就。

●聽說呢

這類人多半是見識廣博，但決斷力不足。不過，在為人處事上圓滑，不會得罪別人。他們對於自己的想法也缺乏自信，不想做出果斷的決定，因此會用中立的詞彙讓自己留有餘地。

●老實說、說真的

這類人性格比較急躁，怕別人誤會或懷疑自己，急於要別人相信自己，希望靠這類話來增加可信度，所以與他們相處要多多懷疑話中有多少偽造成分。

(中時電子報)

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