專訪／夏于喬遺忘舊愛很快 還沒膽凍卵

2018年04月28日 21:40 中時 洪秀瑛

夏于喬想在工作上多衝刺，暫不「婚」頭。（盧禕祺攝）

夏于喬和導演男友林書宇感情穩定。（盧禕祺攝）

夏于喬想多嘗試不同角色。（盧禕祺攝）

夏于喬拍驚悚劇。（民視提供）

夏于喬和鄭人碩演情侶，兩人在下集中有關鍵戲。（民視提供）

夏于喬拍驚悚劇。（民視提供）

夏于喬拍戲期間精神壓力大。（民視提供）

夏于喬和鄭人碩主演民視驚悚推理劇《薛丁格的貓》29日（週日）晚10點播出完結篇，戲裡她因為角色精神錯亂，必須處於崩潰失控情緒狀態，拍攝期間為了醞釀情緒常躲角落沉澱自己，與其他演員也幾乎零互動，拍完後一度無法抽離，「很想知道這角色之後生活過得好不好，故事和角色不在了，我要開始找回自己，心裡覺得很難過」。

她近期一連拍鬼片《粽邪》和這部驚悚劇，回到休息狀態，所有「後遺症」都出現，「身體一直很不舒服，臉狂冒痘，後來才知道可能之前累積太大壓力、精神太緊繃，除了看皮膚科，推拿師說我太誇張，身體僵硬到像做苦工的」。跟「卡陰」有關？她說，「我是個會往正面想的人，也沒有敏感體質，就像我一個人在家聽到奇奇怪怪的聲音也不覺得怎樣」。

原來這半年來，她每天凌晨睡覺前都會隱隱聽到規律節奏的打鼓聲，「一開始會想是什麼，後來也就習慣，我從不想是不是有奇怪的事，就先和它和平共處」。她說拍《粽邪》期間，下榻的旅館也聽到聲音，她把它想成樓上有人搬東西，以前出國拍外景，房內的電視機突然打開，也覺得是電路問題，「如果合理解釋可以解釋得了，我願意去相信那個合理解釋」。

拍了2部類型作品，最讓她開心的是不再被以為只能甜美，也很想再演喜劇，她的已故恩師李國修曾告訴她：「妳先把文戲（正經戲）演好，再學喜劇，不能沒有基礎就學。」她說直到恩師離開，在屏風都沒演過喜劇角色，「我現在才知道喜劇節奏非常難，當年演《總舖師》都是導演陳玉勳一手調教，如果有機會，我想知道自己還能不能做得到」。

她與導演男友林書宇感情穩定，目前人生大事沒進度，兩人有共識先忙工作，她也直言想和男友合作，「撇開他是男友這件事，她是我非常欣賞的導演，他對劇本的要求高，自己會寫、會改，我相信他的劇本是好的，而且演他的戲都會入圍，真希望有機會」。

33歲的她笑言，現在的煩惱除了考慮凍不凍卵這件事，生活中還容易記不起很多事，包括愛情也是，常常遺忘得快，仍會關注舊愛吳慷仁的新聞？她說滑手機的時候還是會看到，「我就是看新聞，沒有想法，就好像看別的明星八卦新聞一樣，我很容易當觀眾的」。

前陣子她爸爸爆出賣凶宅新聞惹議，她說當時有特別關心爸爸，也知道他會處理好，「有提醒他小心點，他自己也知道，記者問我的時候，我還想說是同名同姓嗎；大人的事就大人自己處理，爸爸有說擔心我受影響，我說影響我不重要，我就是做好自己的工作，對我沒太大影響，但不要影響到別人」。

爸媽會催婚？她直言爸爸不太想讓她這麼快結婚，「他們也沒有一定要孫子，爸媽會覺得我現在工作比較重要，這想法和我差不多，所以沒給我任何壓力」。

(中時 )