賈靜雯拋震撼彈 咘咘將退出螢光幕

賈靜雯不想影響女兒上學，預告將讓咘咘告別演藝圈。(取自賈靜雯臉書)

友善列印
中時電子報
咘咘出生3個月，就隨賈靜雯登上《媽媽是超人》。(中天提供)

賈靜雯和修杰楷這對演藝圈超閃的「姊弟戀」修成正果後，一連生下2個女兒咘咘、BO妞都遺傳父母好基因，小小年紀就成為網紅。咘咘出生3個月後隨著賈靜雯登上中天親子實境秀《媽媽是超人》，近日滿2歲的她又和妹妹BO妞一起加入《媽媽是超人3》，一家四口甜蜜又幸福的互動成了節目中最大亮點。不過賈靜雯也拋出震撼彈，等到孩子就學之後，可能會像陳小春、林志穎等星爸一樣，選擇暫時讓孩子退出螢光幕。

不只林志穎、陳小春在參加完實境秀後，都決定讓小孩退出演藝圈，回歸正常生活，賈靜雯也有同樣想法，「因為現在是他們（孩子）還在很可愛、很小的時期，我也很喜歡他們的整個狀態，可是等他們就學之後，我覺得就要考慮，不會讓他們用這樣的方式演出了，我覺得會影響他們上學。」

賈靜雯坦言，現階段她非常享受帶著孩子一起拍攝《媽媽是超人》的過程，「有些時候透過錄製過程，反而會讓我看到一些我沒有看過的狀態，其實我很感謝《媽媽是超人》，讓我能擁有這些美好的紀錄。」像是透過鏡頭，觀眾常常可以發現，才2歲的小姊姊咘咘，總是會主動關心妹妹BO妞，不經意流露出疼愛的神情，萌翻粉絲，這些在賈靜雯視線外發生的「插曲」，也成為實境秀節目最讓人喜歡的「驚喜」。

《媽媽是超人》第一季除了有賈靜雯與咘咘母女檔，成員還包括知名女演員董洁與兒子頂頂、女主持人冉瑩穎與兒子軒軒及皓皓、女演員梅婷與一對兒女快快及陽陽。想看更多星媽咪與寶貝的超萌日常互動，敬請鎖定中天綜合台本週日（4/29）晚間8時《媽媽是超人》。

(中時電子報)

專訪／夏于喬遺忘舊愛很快 還沒… 22歲歌手窮到睡朋友衣櫃 憑神曲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。