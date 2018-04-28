賈靜雯拋震撼彈 咘咘將退出螢光幕

2018年04月28日 21:49 中時電子報 吳玫穎

咘咘出生3個月，就隨賈靜雯登上《媽媽是超人》。(中天提供)

賈靜雯和修杰楷這對演藝圈超閃的「姊弟戀」修成正果後，一連生下2個女兒咘咘、BO妞都遺傳父母好基因，小小年紀就成為網紅。咘咘出生3個月後隨著賈靜雯登上中天親子實境秀《媽媽是超人》，近日滿2歲的她又和妹妹BO妞一起加入《媽媽是超人3》，一家四口甜蜜又幸福的互動成了節目中最大亮點。不過賈靜雯也拋出震撼彈，等到孩子就學之後，可能會像陳小春、林志穎等星爸一樣，選擇暫時讓孩子退出螢光幕。

不只林志穎、陳小春在參加完實境秀後，都決定讓小孩退出演藝圈，回歸正常生活，賈靜雯也有同樣想法，「因為現在是他們（孩子）還在很可愛、很小的時期，我也很喜歡他們的整個狀態，可是等他們就學之後，我覺得就要考慮，不會讓他們用這樣的方式演出了，我覺得會影響他們上學。」

賈靜雯坦言，現階段她非常享受帶著孩子一起拍攝《媽媽是超人》的過程，「有些時候透過錄製過程，反而會讓我看到一些我沒有看過的狀態，其實我很感謝《媽媽是超人》，讓我能擁有這些美好的紀錄。」像是透過鏡頭，觀眾常常可以發現，才2歲的小姊姊咘咘，總是會主動關心妹妹BO妞，不經意流露出疼愛的神情，萌翻粉絲，這些在賈靜雯視線外發生的「插曲」，也成為實境秀節目最讓人喜歡的「驚喜」。

《媽媽是超人》第一季除了有賈靜雯與咘咘母女檔，成員還包括知名女演員董洁與兒子頂頂、女主持人冉瑩穎與兒子軒軒及皓皓、女演員梅婷與一對兒女快快及陽陽。想看更多星媽咪與寶貝的超萌日常互動，敬請鎖定中天綜合台本週日（4/29）晚間8時《媽媽是超人》。

(中時電子報)