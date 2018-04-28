外包核心任務 空勤總隊將淪為「空中救難隊」

空勤總隊成立14年，未曾提升定翼機能量，成為我國維護主權、漁權的重大弱點。圖為空勤總隊成立一周年空中分列式通過臺中市水湳機場的歷史畫面。（資料照片/中時電子報編輯喻華德攝）

友善列印
中時電子報

行政院海岸巡防署在今日，正式由原本的二級機關，降級成新設海洋委員會下轄的三級機關。而海洋委員會海巡署和內政部空中勤務總隊(本文簡稱空勤)，是中華民國負責維護主權、漁權及救生救難等諸多任務的兩大支柱。兩者的資源(分配)卻凸顯歷任政府確實如前內政部長李鴻源所稱的「缺腦袋」。

海巡被總統當寶 空勤爹不疼娘不愛

自民國89年成立海巡署，93年成立空勤後，海巡署在扁政府開始艦隊現代化，打造新式巡防艦艇，首度擁有比海關移撥1千8百噸級更大的2千噸級巡防救難艦「臺南艦」和1,千噸級遠洋漁業巡護船「巡護七號」。而馬政府更創紀錄打造3千噸級在在內9艘大型艦艇和28艘100噸級巡防艇。而蔡政府有網友稱為「一次造完20年份的船」，創紀錄建造4千噸級救難艦，將淘汰高達130艘艦艇，新造141艘艦艇。

反觀空勤在扁政府任內採購新式直升機案失敗，馬政府任內仍失敗。而決定「慷國防部之慨」移撥UH-60M「黑鷹」。在交機前的過渡期間，為了提升UH-1H「休伊」的安全性，決定進行性能提升至Huey II型規格，但此案因貝爾原廠不願降價，空勤缺乏採購專業，也未選擇其它代工廠(ODM)的升級方案，最後也失敗告終。

而最關鍵的定翼機（飛機）隊，自空勤成立以來歷經14年，不但沒有追上世界趨勢擴編，而唯二的飛機在一架失事報廢後，據相關業者透露，蔡政府計劃在明年將最後一架定翼機除役報廢，，完全沒有速度快、巡弋範圍大的飛機，航空兵力與中、港、日、韓相較堪稱最弱！

定翼機具備速度快、航程遠、作業成本低的特點。先進國家早已揚棄大海軍思想而是將海航的重要性擺在艦艇之前，但歷任政府卻始終沒有認清這點，造成預算的錯誤配置，進而未能發揮海巡最大整體戰力。圖為已經報廢的NA-302機。（中時電子報編輯喻華德攝）

政府系統性失靈活範例

「海、陸一元化」政策，是指將除了交通部民航局的飛航查核機以外，所有政府單位的飛機、直升機全部整合至空勤單一單位統籌運用，以節約人力編制和預算。

93年3月3日，行政院長游錫堃在行政院第2879次院會決議中提示

（二）去年三月阿里山小火車事件後，我們發現政府空中救災、救難的資源還是有所不足，亟需補強。經過研議與協調後，決定將原本分散設置的機隊資源整合起來，並重新檢視空中勤務量能，增所當增，把國家的資源做最有效的利用。本次在「空中勤務空勤」的架構下，政府利用最精簡的人員，不必花費太多的費用，就可以大幅增強空中勤務的能量，這對於日後政府救災效能的提升，極為重要。 （三）本次組織調整的目的在於，強化陸上及海上空中救災、救難、救護、觀測偵巡、運輸等五大任務效能，同時也建立了「勤務」、「指揮派遣」、「機隊調度」、「隨機裝備」、「後勤維修」、「訓練管理」、「飛安監理」事權一元化，這不只是「量」的整合，也是「能」與「質」的提升，更加符合了組織改造的精神。錫堃在此要向葉政務委員俊榮、內政部余部長、海巡署王署長及相關機關同仁的努力和辛勞，表達感謝之意。更要對警政署空中警察隊、消防署空中消防隊、交通部民用航空局航空隊、以及海巡署空中偵巡隊的同仁，能夠拋棄本位思考，共同為國家整體利益攜手合作，表達最高的敬意。

空勤成立後，因為原臺灣省政府航空隊使用S-76直升機、Super King Air 200及350型航照機，內政部空中警察局使用AS 365「海豚」直升機，內政部空中消防署籌備處使用UH-1H「易洛魁」直升機及234MLR「商用型契努克」直升機，機型無法簡化，因此在國家文官學院的雜誌《T&D飛訊》第88期，「公務人力精簡與政府績效關係之研究－內政部空中勤務空勤案例探討」一文中指出，「由於人力合併及精簡，事前之可行性分析未臻周延，各合併單位之工作特性、專業性，人力資源與用途之相容性等問題，亦乏嚴密之考量，衍生政策執行過程，並未達到預期規劃目標及績效。」

內政部固定預算上限 形同讓空勤自然萎縮

據了解，空勤的決策階層缺乏飛行專業人才，甚至到109年替代役制度結束後，連辦理行政業務與庶務的替代役男可能都沒有，飛行員不僅要執行飛行任務，也要「自理」行政庶務。加上空勤飛官主要來自軍方，未必能考上公務員，以民航僱員的身份，無論是正職或約僱的待遇皆不如空軍、海航、陸航，危險性卻絲毫不低，而空軍現在提出增加空勤加給以避免飛行員繼續流失，NA-706號機殘骸雖然已經打撈上岸，但三位空勤教官的遺體政府卻似乎已經放棄打撈，這種在世身後都對飛行員不好的「打擊士氣制度」如何能留住人？

因為空勤隸屬在「天下第一部」內政部之下，歷年來預算幾乎都在10億元左右，可是隨著航空器的飛行時數增加，修護預算應該要隨之增加。亦即若同樣的飛機由普通航空業者操作，當年可以獲得維修的，空勤則只有最重要的部分可以當年維修，不少項目就必須遞延到第二年以後才能維修，這種「預算年年不足」的情況下，最後造成的結果是因為妥善率的問題讓「每年的飛行時數持續下降」，空勤形同被內政部「放著自生自滅」。像新加坡近年就宣示「國防預算成長幅度約與通貨膨脹率相同」，當空勤的預算先天不足，後天也沒有與通膨率連動增加，等於「實質可支配預算一年比一年少」！

民航局限制機齡26年 空勤卻操作40年飛機

本月民航局擬修法加強管制飛機機齡，強制汰除26年以上的高齡機，但是空勤的NA-301號機機齡已經將近40年，出現「政府單位自己用40年『高齡機』憑什麼要求民航業者強制汰除超過26年的飛機」自相矛盾的情況。目前空勤五大任務中的「空中救護」，在西部的部分已外包給飛特立航空和凌天航空，飛特立的新機Embraer Phenom300型機，機號B-95119已經飛抵臺東豐年機場，將進駐金門。而凌天的新機AW169型直升機，機號B-16979昨日在蔡英文視察臺南亞洲航空時首度曝光，將進駐澎湖（同時負責馬祖）。而業者也正在力推政府釋出東部的醫療包機業務，空勤開始放棄核心業務，偏離「一元化」節約經費的初衷。

報廢定翼機自廢武功 外包金額民航買新機有圖利之嫌

據國內民航業者透露，空勤計劃在明年以「機齡老舊」為由汰除NA-301號機。原本政府已經由空勤定翼機負責將近50年的空照業務，在空勤「定翼機購機案上的常年不作為」，以及農委會某高層的強力運作下，據傳農委會將編列高達16億的預算，由民航業者購買2架飛機負責空照任務。本案預算額度之高，足夠讓空勤購買全新的定翼機，利潤之高，比起國內各普通航空業者微薄的利潤，讓各航空業者無不磨拳摖掌鎖定本案。農委會以打算外包的方式規避採購法，恐有圖利廠商之嫌。

以香港政府飛行服務隊的兩架挑戰者605型定翼機為例，可執行搜救、空偵、空照、航道查核、追風、大氣收集等任務，展現定翼機搭配適當任務設備後，能發揮的多樣性。空勤的五大任務中的「空中觀測偵巡」的比重約四成。但空勤因需要配合國搜中心預備待命兵力，因此對海巡署的協勤需求不但無法全力協勤，甚至在飛行時數上反而比成立之前更少！

在空勤成立前，海巡署在91年成立空中偵巡隊，至93年10月為止，溼租德安航空的直升機（「溼租」意指連人(飛行員)帶機租用，若只租用飛機則稱為「乾租」），當時是僅次於日韓為亞洲第三個進入「3D立體執法」的國家。但不論是香港政府飛行服務隊、日本海上保安廳、韓國海洋警察，均非常重視速度快、偵搜範圍大、作業成本低（尤其是與艦艇相比）的定翼機。日本海上保安廳取締我國漁船，一向是以快速機定翼機作為先鋒發現目標，接著派遣慢速機直升機，最後才是速度最慢的艦艇。

若有定翼機執勤，可大幅節約海巡艦艇出勤所耗費的油料成本。海巡署甚至根本不需要造高達141艘艦艇。蔡政府把預算通通浥注在海巡上，卻毫不重視空勤的定翼機，這種本末倒置「嚴重資源錯誤配置」，讓護主權、漁權全靠速度慢的船艦，在直升機航程外的部分也無法快速抵達現場，建案前毫「整體資源配置最佳化的」無通盤考量，何其荒謬！

據了解，空勤曲解相關法令，將「空中救災」與「空中救難」以外的任務認定為「支援」，例如NA-301號機，不具備「海洋空偵巡護」任務需要的對海搜索雷達、光電/紅外線感測器等任務器材，空勤認為應由任務需求單位建案。而海巡成立以來一直也有主見的官員有意組建機隊，但歷任署長均以「一元化」為由，拘泥在「大海軍」的傳統觀念下「只要船不要飛機」。在本位主義無法克服下，遂造成半吊子的「機艦共勤」，空勤直升機永遠不可能駐艦隨船出海，在亞洲鄰國中可謂笑柄。

海巡現在欲採購旋翼型無人機，但一架King Air定翼機僅約一艘100噸巡防艇的價格。馬政府編列28艘100噸級的預算，蔡政府編列17艘100噸級的預算，海巡有高達45艘100噸級的預算，只要3艘100噸級的錢，就能買5架飛機，但蔡政府卻連一架飛機都不買，完全應證了俗話「錯誤的政策比貪污更可怕」！

問題癥結點 錯誤的一元化政策

空勤的「海、陸一元化」政策是在扁政府內，由時任政務委員、現任內政部長的葉俊榮參考香港政府飛行服務隊，在92年7月7日提出。歷經14年完全沒有檢討與修正，到現在卻開始外包核心任務，脫離一元化的初衷，豈不是今日的葉俊榮部長打臉當年的葉俊榮政委！

顯然唯有修正為「海、陸二元化」，由海巡署設立自己的定翼機和直升機隊，而非僅止於無人直升機。空勤只負責內陸任務，才是真正符合我國國情的政策。

「錯誤的資源（預算）分配、缺乏宏觀整體考量和官僚本位主義作祟」，讓扁、馬、蔡歷任總統所謂的「海洋國家、海洋立國」，最終成為半吊子的「空有海巡壯盛軍容，卻無最大實際整體戰力」！

空勤總隊五大任務中的救護任務已經逐漸外包委商，現在卻傳出農委會計劃在110年重金斥資16億，由民航業者購入兩架飛機委商操作，形同明明可由空勤建案購機，卻要花遠超過合理需求的大額預算改由民航業者買。事實上政府單位中，中央氣象局在內的多個政府機關都有對飛機的需求，這些單位也都希望政府自己能有飛機執行相關任務。

去年3月，綠島長達8公里的海岸線遭到船隻偷排油汙污染，西方國家以速度快的定翼機巡邏、取締船隻偷排廢油早已行之有年，而空勤卻打算汰除唯一一架定翼機，大開時代之倒車。

今日海委會首任主委黃煌煇在揭牌典禮上將表示，將朝「海域災害的救護者、海洋事務的推動者、藍色國土的守護者」目標邁進，落實海洋興國。期盼黃煌煇主為能夠確實認識海巡本末倒置的建軍方向，美國海軍觀念早就是「航空優於艦艇」，即便是救難，也早已建立由定翼機「搜」，旋翼機「救」的標準流程。

盡速推動「海、空二元化」，優先組建海巡署的定翼機隊，落實海巡署92年評估的組建「5架定翼機、12架直昇機(中型、輕型各6架)，本島設3個空巡基地，中部另設定翼機基地。遠程目標還包括『發展即時影像傳輸』(空中SNG)、艦載直昇機、東沙與南沙海域空巡與運補能量、興建環島及離島24小時標準直昇機起降場。」莫在執著於艦隊「軍容壯盛」的表象，讓海巡能真正能發揮「整體」最大效益，有效維護主權、漁權。

黃主委亦表示欲與周邊國家積極協商，共同開發經濟海域的資。但是只有航速慢的船艦，沒有速度快的飛機，政府多年來放任錯誤政策成為官僚互踢皮球的藉口，當香港已經從捷流-41型機升級到挑戰者605型時，我國卻想退回到「沒有飛機的時代」，切莫認為向來重視航空兵力的日本，不會利用我國硬實力的弱點作為談判的籌碼。

(中時電子報)

嚇阻中國！印度增設近百處邊境哨… 影》美F-16超低空飛越日住宅區 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。