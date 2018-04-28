外包核心任務 空勤總隊將淪為「空中救難隊」

2018年04月28日 22:01 中時電子報 喻華德

行政院海岸巡防署在今日，正式由原本的二級機關，降級成新設海洋委員會下轄的三級機關。而海洋委員會海巡署和內政部空中勤務總隊(本文簡稱空勤)，是中華民國負責維護主權、漁權及救生救難等諸多任務的兩大支柱。兩者的資源(分配)卻凸顯歷任政府確實如前內政部長李鴻源所稱的「缺腦袋」。

海巡被總統當寶 空勤爹不疼娘不愛

自民國89年成立海巡署，93年成立空勤後，海巡署在扁政府開始艦隊現代化，打造新式巡防艦艇，首度擁有比海關移撥1千8百噸級更大的2千噸級巡防救難艦「臺南艦」和1,千噸級遠洋漁業巡護船「巡護七號」。而馬政府更創紀錄打造3千噸級在在內9艘大型艦艇和28艘100噸級巡防艇。而蔡政府有網友稱為「一次造完20年份的船」，創紀錄建造4千噸級救難艦，將淘汰高達130艘艦艇，新造141艘艦艇。

反觀空勤在扁政府任內採購新式直升機案失敗，馬政府任內仍失敗。而決定「慷國防部之慨」移撥UH-60M「黑鷹」。在交機前的過渡期間，為了提升UH-1H「休伊」的安全性，決定進行性能提升至Huey II型規格，但此案因貝爾原廠不願降價，空勤缺乏採購專業，也未選擇其它代工廠(ODM)的升級方案，最後也失敗告終。

而最關鍵的定翼機（飛機）隊，自空勤成立以來歷經14年，不但沒有追上世界趨勢擴編，而唯二的飛機在一架失事報廢後，據相關業者透露，蔡政府計劃在明年將最後一架定翼機除役報廢，，完全沒有速度快、巡弋範圍大的飛機，航空兵力與中、港、日、韓相較堪稱最弱！

定翼機具備速度快、航程遠、作業成本低的特點。先進國家早已揚棄大海軍思想而是將海航的重要性擺在艦艇之前，但歷任政府卻始終沒有認清這點，造成預算的錯誤配置，進而未能發揮海巡最大整體戰力。圖為已經報廢的NA-302機。（中時電子報編輯喻華德攝）

政府系統性失靈活範例

「海、陸一元化」政策，是指將除了交通部民航局的飛航查核機以外，所有政府單位的飛機、直升機全部整合至空勤單一單位統籌運用，以節約人力編制和預算。

93年3月3日，行政院長游錫堃在行政院第2879次院會決議中提示

（二）去年三月阿里山小火車事件後，我們發現政府空中救災、救難的資源還是有所不足，亟需補強。經過研議與協調後，決定將原本分散設置的機隊資源整合起來，並重新檢視空中勤務量能，增所當增，把國家的資源做最有效的利用。本次在「空中勤務空勤」的架構下，政府利用最精簡的人員，不必花費太多的費用，就可以大幅增強空中勤務的能量，這對於日後政府救災效能的提升，極為重要。 （三）本次組織調整的目的在於，強化陸上及海上空中救災、救難、救護、觀測偵巡、運輸等五大任務效能，同時也建立了「勤務」、「指揮派遣」、「機隊調度」、「隨機裝備」、「後勤維修」、「訓練管理」、「飛安監理」事權一元化，這不只是「量」的整合，也是「能」與「質」的提升，更加符合了組織改造的精神。錫堃在此要向葉政務委員俊榮、內政部余部長、海巡署王署長及相關機關同仁的努力和辛勞，表達感謝之意。更要對警政署空中警察隊、消防署空中消防隊、交通部民用航空局航空隊、以及海巡署空中偵巡隊的同仁，能夠拋棄本位思考，共同為國家整體利益攜手合作，表達最高的敬意。

空勤成立後，因為原臺灣省政府航空隊使用S-76直升機、Super King Air 200及350型航照機，內政部空中警察局使用AS 365「海豚」直升機，內政部空中消防署籌備處使用UH-1H「易洛魁」直升機及234MLR「商用型契努克」直升機，機型無法簡化，因此在國家文官學院的雜誌《T&D飛訊》第88期，「公務人力精簡與政府績效關係之研究－內政部空中勤務空勤案例探討」一文中指出，「由於人力合併及精簡，事前之可行性分析未臻周延，各合併單位之工作特性、專業性，人力資源與用途之相容性等問題，亦乏嚴密之考量，衍生政策執行過程，並未達到預期規劃目標及績效。」

內政部固定預算上限 形同讓空勤自然萎縮

據了解，空勤的決策階層缺乏飛行專業人才，甚至到109年替代役制度結束後，連辦理行政業務與庶務的替代役男可能都沒有，飛行員不僅要執行飛行任務，也要「自理」行政庶務。加上空勤飛官主要來自軍方，未必能考上公務員，以民航僱員的身份，無論是正職或約僱的待遇皆不如空軍、海航、陸航，危險性卻絲毫不低，而空軍現在提出增加空勤加給以避免飛行員繼續流失，NA-706號機殘骸雖然已經打撈上岸，但三位空勤教官的遺體政府卻似乎已經放棄打撈，這種在世身後都對飛行員不好的「打擊士氣制度」如何能留住人？

因為空勤隸屬在「天下第一部」內政部之下，歷年來預算幾乎都在10億元左右，可是隨著航空器的飛行時數增加，修護預算應該要隨之增加。亦即若同樣的飛機由普通航空業者操作，當年可以獲得維修的，空勤則只有最重要的部分可以當年維修，不少項目就必須遞延到第二年以後才能維修，這種「預算年年不足」的情況下，最後造成的結果是因為妥善率的問題讓「每年的飛行時數持續下降」，空勤形同被內政部「放著自生自滅」。像新加坡近年就宣示「國防預算成長幅度約與通貨膨脹率相同」，當空勤的預算先天不足，後天也沒有與通膨率連動增加，等於「實質可支配預算一年比一年少」！

民航局限制機齡26年 空勤卻操作40年飛機

本月民航局擬修法加強管制飛機機齡，強制汰除26年以上的高齡機，但是空勤的NA-301號機機齡已經將近40年，出現「政府單位自己用40年『高齡機』憑什麼要求民航業者強制汰除超過26年的飛機」自相矛盾的情況。目前空勤五大任務中的「空中救護」，在西部的部分已外包給飛特立航空和凌天航空，飛特立的新機Embraer Phenom300型機，機號B-95119已經飛抵臺東豐年機場，將進駐金門。而凌天的新機AW169型直升機，機號B-16979昨日在蔡英文視察臺南亞洲航空時首度曝光，將進駐澎湖（同時負責馬祖）。而業者也正在力推政府釋出東部的醫療包機業務，空勤開始放棄核心業務，偏離「一元化」節約經費的初衷。

報廢定翼機自廢武功 外包金額民航買新機有圖利之嫌

據國內民航業者透露，空勤計劃在明年以「機齡老舊」為由汰除NA-301號機。原本政府已經由空勤定翼機負責將近50年的空照業務，在空勤「定翼機購機案上的常年不作為」，以及農委會某高層的強力運作下，據傳農委會將編列高達16億的預算，由民航業者購買2架飛機負責空照任務。本案預算額度之高，足夠讓空勤購買全新的定翼機，利潤之高，比起國內各普通航空業者微薄的利潤，讓各航空業者無不磨拳摖掌鎖定本案。農委會以打算外包的方式規避採購法，恐有圖利廠商之嫌。

以香港政府飛行服務隊的兩架挑戰者605型定翼機為例，可執行搜救、空偵、空照、航道查核、追風、大氣收集等任務，展現定翼機搭配適當任務設備後，能發揮的多樣性。空勤的五大任務中的「空中觀測偵巡」的比重約四成。但空勤因需要配合國搜中心預備待命兵力，因此對海巡署的協勤需求不但無法全力協勤，甚至在飛行時數上反而比成立之前更少！

在空勤成立前，海巡署在91年成立空中偵巡隊，至93年10月為止，溼租德安航空的直升機（「溼租」意指連人(飛行員)帶機租用，若只租用飛機則稱為「乾租」），當時是僅次於日韓為亞洲第三個進入「3D立體執法」的國家。但不論是香港政府飛行服務隊、日本海上保安廳、韓國海洋警察，均非常重視速度快、偵搜範圍大、作業成本低（尤其是與艦艇相比）的定翼機。日本海上保安廳取締我國漁船，一向是以快速機定翼機作為先鋒發現目標，接著派遣慢速機直升機，最後才是速度最慢的艦艇。

若有定翼機執勤，可大幅節約海巡艦艇出勤所耗費的油料成本。海巡署甚至根本不需要造高達141艘艦艇。蔡政府把預算通通浥注在海巡上，卻毫不重視空勤的定翼機，這種本末倒置「嚴重資源錯誤配置」，讓護主權、漁權全靠速度慢的船艦，在直升機航程外的部分也無法快速抵達現場，建案前毫「整體資源配置最佳化的」無通盤考量，何其荒謬！

據了解，空勤曲解相關法令，將「空中救災」與「空中救難」以外的任務認定為「支援」，例如NA-301號機，不具備「海洋空偵巡護」任務需要的對海搜索雷達、光電/紅外線感測器等任務器材，空勤認為應由任務需求單位建案。而海巡成立以來一直也有主見的官員有意組建機隊，但歷任署長均以「一元化」為由，拘泥在「大海軍」的傳統觀念下「只要船不要飛機」。在本位主義無法克服下，遂造成半吊子的「機艦共勤」，空勤直升機永遠不可能駐艦隨船出海，在亞洲鄰國中可謂笑柄。

海巡現在欲採購旋翼型無人機，但一架King Air定翼機僅約一艘100噸巡防艇的價格。馬政府編列28艘100噸級的預算，蔡政府編列17艘100噸級的預算，海巡有高達45艘100噸級的預算，只要3艘100噸級的錢，就能買5架飛機，但蔡政府卻連一架飛機都不買，完全應證了俗話「錯誤的政策比貪污更可怕」！

問題癥結點 錯誤的一元化政策

空勤的「海、陸一元化」政策是在扁政府內，由時任政務委員、現任內政部長的葉俊榮參考香港政府飛行服務隊，在92年7月7日提出。歷經14年完全沒有檢討與修正，到現在卻開始外包核心任務，脫離一元化的初衷，豈不是今日的葉俊榮部長打臉當年的葉俊榮政委！

顯然唯有修正為「海、陸二元化」，由海巡署設立自己的定翼機和直升機隊，而非僅止於無人直升機。空勤只負責內陸任務，才是真正符合我國國情的政策。

「錯誤的資源（預算）分配、缺乏宏觀整體考量和官僚本位主義作祟」，讓扁、馬、蔡歷任總統所謂的「海洋國家、海洋立國」，最終成為半吊子的「空有海巡壯盛軍容，卻無最大實際整體戰力」！

空勤總隊五大任務中的救護任務已經逐漸外包委商，現在卻傳出農委會計劃在110年重金斥資16億，由民航業者購入兩架飛機委商操作，形同明明可由空勤建案購機，卻要花遠超過合理需求的大額預算改由民航業者買。事實上政府單位中，中央氣象局在內的多個政府機關都有對飛機的需求，這些單位也都希望政府自己能有飛機執行相關任務。

去年3月，綠島長達8公里的海岸線遭到船隻偷排油汙污染，西方國家以速度快的定翼機巡邏、取締船隻偷排廢油早已行之有年，而空勤卻打算汰除唯一一架定翼機，大開時代之倒車。

今日海委會首任主委黃煌煇在揭牌典禮上將表示，將朝「海域災害的救護者、海洋事務的推動者、藍色國土的守護者」目標邁進，落實海洋興國。期盼黃煌煇主為能夠確實認識海巡本末倒置的建軍方向，美國海軍觀念早就是「航空優於艦艇」，即便是救難，也早已建立由定翼機「搜」，旋翼機「救」的標準流程。

盡速推動「海、空二元化」，優先組建海巡署的定翼機隊，落實海巡署92年評估的組建「5架定翼機、12架直昇機(中型、輕型各6架)，本島設3個空巡基地，中部另設定翼機基地。遠程目標還包括『發展即時影像傳輸』(空中SNG)、艦載直昇機、東沙與南沙海域空巡與運補能量、興建環島及離島24小時標準直昇機起降場。」莫在執著於艦隊「軍容壯盛」的表象，讓海巡能真正能發揮「整體」最大效益，有效維護主權、漁權。

黃主委亦表示欲與周邊國家積極協商，共同開發經濟海域的資。但是只有航速慢的船艦，沒有速度快的飛機，政府多年來放任錯誤政策成為官僚互踢皮球的藉口，當香港已經從捷流-41型機升級到挑戰者605型時，我國卻想退回到「沒有飛機的時代」，切莫認為向來重視航空兵力的日本，不會利用我國硬實力的弱點作為談判的籌碼。

(中時電子報)