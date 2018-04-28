SBL冠軍賽》不讓對方丟彩帶！許晉哲：當個男人

2018年04月28日 21:57 中時電子報 黃及人

眼見璞園後援會打到最後5分鐘，儘管當時富邦仍保領先，卻已開始發放冠軍彩帶，富邦總教練許晉哲隨即轉頭告誡全隊，「我們絕對不要讓對方把彩帶丟下來，當個男人！不靠洋將！」結果富邦真的做到了，用全本土爆冷贏球。

「這才是季後賽的富邦勇士，我們一點也不想提早休息，」許晉哲賽後表示，「每次對上璞園，最後兩分鐘永遠是最難打的，幸好這次我們撐住了，也證明我們沒有塞勒(右肩關節唇撕裂傷)仍可贏球。」

許晉哲第5戰出乎意料祭出五上五下戰術，順利解決先前體能容易在最後關頭下滑的問題，「我昨天練球就告訴全隊，會拆成兩隊來打，畢竟之前每到最後2分鐘，我們體能就會出現很大問題，所以今天必須所有人都要輪替。」

塞勒賽前曾跟媒體放話，假如G5贏了，那麼他在明天的G6說什麼都會打，許晉哲笑著表示，「我猜塞勒明天一定會告訴我可以打，但還是要看他狀況而定。」左踝扭傷還沒痊癒的林書緯呢？他毫不考慮就回答，「我一定打！」

聽到媒體關心塞勒、林書緯是否能在G6出賽，28日貢獻11分的張宗憲不禁出聲抗議，「怎麼都沒有人問我明天要不要打呢？我也是傷痕累累。」頓時引發記者室內一陣哄堂大笑，因為大家都知道張宗憲是在開玩笑。

不過張宗憲在最後42秒投進打破平手僵局的關鍵三分球，成為富邦爆冷贏球的因素之一，「其實當時雙方平手，所以我那球出手沒什麼壓力，一拿到球也不可能傳掉，所以我選擇大膽出手，幸好這球順利進了。」

(中時電子報)