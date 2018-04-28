慢性過勞症候群是「過勞死」前兆 出現這些症狀要當心

2018年04月28日 21:58 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

國道日前發生因「疲勞駕駛」造成兩個警察、一個司機死亡的車禍意外，台北市因此特地加強稽查「物流業、汽車貨運業與公車駕駛員」三個行業的的工時情形。超時加班、連續22天不休假、連兼好幾份差.......很多人都會有「常覺得很疲倦，睡再多隔天起來還是非常累」的情況發生。馬偕醫院家庭醫學科兼任主治醫師林憶珊指出，這可能已經是慢性疲勞症候群。

愛拚才會贏？其實很多人籠罩在過勞的陰影中而不自知

林憶珊醫師表示，慢性疲勞症候群可以說是過勞死的前兆，別忽略了身體抗議、求救的聲音。

醫者診所家庭醫學專科施嫈瑜醫師指出，人體有一套應付危難、壓力的戰備系統（例如腎上腺），當壓力適度時，這套系統幫助人快速反應、發揮潛能，度過危機。

但如果長期處在過度壓力下，系統會無法正常運作，表面上看起來正常，但其實已逐漸對外在刺激產生疲乏，同時身體開始產生病理變化，如高血壓、心臟病等，如果仍然沒有警覺、壓力持續累積，最後這套系統反應紊亂、崩解，無法應付任何危機，細胞也快速老化、免疫力降低，健康惡化，甚至造成死亡。

(圖片來源：陳德信攝影)

有這些警訊要小心！你可能過於疲倦

1.腦中風：

台大醫院神經部暨腦中風中心主治醫師鄭建興表示，目前雖然沒有研究，可以證明過勞會引起中風。但是，面對壓力，體內腎上腺素上升，血管收縮，血壓上升，容易間接促使高血壓病人發生腦中風。

2.心血管疾病：

身體一遇到壓力，交感神經興奮，血液會變得濃稠、易阻塞，易發生高血壓、心律不整等心血管疾病。

日本富山醫藥大學發表在《英國醫學期刊》的研究指出，每天工作超過11小時的人，罹患心臟病的危險是每天工作7∼9小時者的2.44倍，而且工時愈長，危險愈高。

3.免疫功能下降：

壓力會促使體內的腎上腺皮質類固醇分泌，淋巴球的數量減少，人的抵抗力減低，常會出現感冒數週好不了，嘴破等症狀。

4.慢性疲勞症候群：

慢性疲勞症候群，指的是疲倦、覺得睡不飽、四肢痠痛、胸悶、心悸，卻檢查不出身體那裡生病了。「有一半的人，疲倦是查不出病因的，」台北馬偕家庭醫學科主治醫師林錦龍說。

過度疲倦除了會產生上述的症狀，也可能會有貧血、甲狀腺異常、糖尿病、肝病、憂鬱等疾病。一旦覺得疲累，即使充分休息，睡覺也補不回來，甚至思考無法集中，影響白天工作表現，就要當心會不會累出病來。

林錦龍也提出對抗疲勞的最佳良藥──規律運動，每週至少3次以上，每次至少持續流汗30分鐘，流汗不但能強化心肺功能，還能減壓。

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(中時電子報)